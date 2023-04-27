Невдала акція розвідника

КИЇВ. – 21 квітня СБУ повідомила про підозру у перевищенні службових повноважень українському військовому-розвіднику, полковнику Роману Червінському. Минулого літа він спробував виманити російського льотчика з літаком в Україну. Але акція завершилась провалом.

Колишній співробітник Служби безпеки України і Головного управління розвідки Р. Червінський був долучений до двох найгучніших операцій, які провели українські силовики проти росіян в період з 2014 до 2021 років.

Перша з них – вивезення важливого свідка у справі катастрофи Боїнґа МН17 Володимира Цемаха. В червні 2019 року його таємно переправили через лінію розмежування і арештували в Києві. Він міг стати важливим свідком або навіть обвинуваченим у справі МН17, оскільки на момент катастрофи 17 липня 2014 року відповідав за протиповітряну оборону району, де сталася катастрофа. В. Цемах просидів в українській в’язниці пару місяців, а у вересні 2019 року його обміняли на бранців. У грудні 2021 року Р. Червінський розкрив деталі справи Цемаха.

Наступна операція українських спецслужб коштувала йому посади. Вона стосується спроби українських силовиків затримати 28 бойовиків російської приватної компанії „Ваґнер“. Ці найманці мали перетинати український повітряний простір в липні 2020 року на літаку турецьких авіоліній в напрямку Мінськ-Стамбул. СБУ і ГУР за допомогою хитрощів вдалось зібрати їх в одну групу і купити їм всім квитки на один літак. Цей задум провалився. В останній момент перед вильотом найманців заарештували в Білорусі і згодом видали Росії. В Україні з цього провалу розгорівся політичний скандал.

В підсумку Р. Червінського і його керівника в Головному управлінні розвідки Василя Бурбу звільнили з посад.

З початком російської аґресії офіцер Р. Червін­ський повернувся до роботи. Згідно з інформацією СБУ, він був у керівництві військової частини Сил спецоперацій ЗСУ.

Це специфічний рід військ, який серед іншого займається диверсіями на окупованих територіях і розвитком партизанського руху.

На цій посаді Р. Червінський також спробував здійснити надзвичайно складний плян. Навесні 2022 року він і ще один пілот-любитель вирішили виманити в Україну російського військово льотчика разом з літаком. Вони почали писати російським пілотам і пропонувати їм грошову винагороду за такі дії. Деякі з росіян погодились. Остаточним кандидатом став 35-річний росіянин Роман Носенко, льотчик Су-24 і Су-34. За задумом, він мав би на низькій висоті повз райони ППО залетіти в певне місце в Україні, а російським диспетчерам повідомити, що його підбили. Потім росіянин отримав би нові документи і гроші та заховався б у Европі.

Посадити свій літак Р. Носенко мав би на аеродром „Канатове“ в Кіро­воградській області 23 липня. Зранку в той день зустрічати „перебіжчика“ туди прибули українські військові, які сплянували операцію. Але замість літака вони отримали дев’ять крилатих ракет. Внаслідок удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських бійців.

Також повністю знищили два бойових винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Виявилось, що російські спецслужби розкрили план Червінського і перехитрили його. Російський пілот Носенко весь час, поки вів перемовини з українськими спецслужбами, співпрацював з ФСБ. Це і допомогло росіянами завдати влучного удару і обійти систему української протиповітряної оборони.

За свої дії Р. Червінський отримав підозру у перевищенні службових повноважень.

Йому загрожує до 12 років за ґратами.