На честь 170-річчя Михайла Павлика

КОСІВ, Івано-Франківська область. – 17 вересня виповнилося 170 років від дня народження відомого письменника, перекладача, етнографа, публіциста, видавця, журналіста, одного із фундаторів першої української політичної партії, дійсного члена НТШ, громадсько-політичного діяча Михайла Павлика (1853-1915).

М. Павлик народився в селі Монастирському, яке тепер є частиною гуцульського Косова. Життя його важке і нужденне – чимало зазнав арештів, еміґрації, ув’язнень, різних випробувань, які він стійко переносив.

На жаль, пам’ять про М. Павлика належно не пошанована державою, за незалежність якої він так пристрасно боровся.

У Косові пам’ятають і шанують письменника. На Монастирському його іменем названо вулицю, на хаті його батьків дві меморіяльні дошки, які встановлені за ініціятивою Анни Богдан – голови Косівської районної організації „Союз українок“, у 1973 році у сквері навпроти Школи мистецтв відкрито пам’ятник М. Павлику (автори А. Пилянко, В. Жигулін, скульптор Микола Обезюк). Пам’ять про письменника зберігають Косівський ліцей № 2, що носить його ім’я та музей, який створений тут. Косів’янин Володимир Костюк захистив дисертацію на тему громадсько-політичної діяльности М. Пав­лика, видав монографію. В 1993 році заснована районна премія М. Павли­ка, першим лавреатом став громадський діяч, письменник Богдан Радиш. Шкода, що районна премія дуже швидко припинила своє існування.

Клуб інтеліґенції, Союз українок Косівщини проводили конференції, літературні читання. Завдяки А. Богдан і косівським землякам у Львові приведена в належний порядок могила Михайла та Анни Пав­ликів на Личаківському кладовищі, яка була вкрай занедбана.

Згідно з постановою Верховної Ради цей ювілей в Україні відзначають на державному рівні. 2023 рік проголосили роком М. Павлика, в рамках якого відбуваються ювілейні святкування в багатьох містах і селах, творчі зустрічі, семінари, конференції в університетах, закладах освіти і культури.

Заходи на державному рівні провели науковці Інституту франкознавства НАН України на батьківщині ювіляра в Косові, де з 30 червня по 2 липня до 170-річчя М. Павлика проходив Всеукраїнський науковий симпозіюм „Творець нового культурного українства“.

Координаційна рада Клюбу інтеліґенції ім. І.Пелипейка та члени правління „Просвіти“ розробили пропозиції щодо проведення заходів до ювілею М. Павлика, які підтримали відділи Косівської об’єднаної територіяльної громади, районна військова адміністрація, районна організація Національної спілки письменників України.

За участю навчальних закладів та громадських організацій Косівщини 15-16 вересня відбулася наукова-практична конференція „Михайло Павлик: “Я від вас ніколи нікуди не йшов”.

Біля пам’ятника М. Павлика з кошиками квітів, прикрашених жовто-блакитними стрічками, зібралися представники влади, письменники, журналісти, освітяни, учні, студенти, викладачі Косівського коледжу та інституту декоративно-прикладного мистецтва, гості міста.

Відкрила і вела першу частину заходу режисерка районного Будин­ку культури Оксана Шкрібляк. З привітальним словом до учасників зібрання звернулася Наталія Кучма – начальниця районної військової адміністрації. До пам’ятника лягли квіти.

Святкування продовжувалося у Косівській школі мистецтв, у Косівському музеї народної творчости Михайла Струтинського, де під керівництвом директорки Романи Струтинської розгорнута експозиція музею Павлика.

Були літературні читання творів М. Павлика, есеїв, написаних старшоклясниками. Учителька української мови та літератури Василина Сеняк, ділячись досвідом залучення учнів до дослідницької роботи на прикладі вивчення життя і творчости М. Павлика, зазначила, що всі роботи різноманітні за змістом, але цікаві. Всі есеї передано у фонд музею.

Начальник відділу культури і туризму Косівської територіяльної громади Роман Печижак нагородив дипломами і книгами переможців районного конкурсу творчих робіт, присвяченого 170-річчю М. Павлика. Серед них Ангеліна Баб’юк, Марина Копчук, Яна Свирид, Паскуале Катанія, Олег Соломка, Анастасія Павлюк, Роксолана Погрибенник, Софія Тарасюк, Іван Пророчук.

Учасники зібрання оглянули експозицію музею М. Павлика, виставку творчих робіт, присвячену цій знаменній даті, підготовлену викладачами Уляною Палагіцькою, Вікторією Савчук, Ярославом Кифоруком та учнями школи мистецтв відділу образотворчого мистецтва. Відвіду­вачі слухали розповіді викладачок школи Світлани Крицкалюк і Уляни Палагіцької.

У концертній залі школи мистецтв науково-практична конференція продовжилася.

На сцені портрет М. Павлика роботи випускниці Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва Софії Романової.

Вели захід письменники Аделя Григорук та Василь Шкурган. Присутні хвилиною мовчання вшанували всіх, хто загинув у боротьбі за Незалежність, суверенітет і територіяльну цілісність України.

З вітальним словом виступила Оксана Мельниченко – депутатка обласної ради від Косівщини. А. Григорук передала вітання учасникам конференції від письменників, які, на жаль, із-за поважних причин, не змогли бути присутніми.

Промовляли Роман Стеф’юк – директор коледжу, А. Григорук, історик Володимир Костюк, завідувач сектору обліку Косівського музею народного мистецтва і побуту Гуцуль­щини Юрій Джуранюк, Анна Богдан, Василь Шкурган, директор Косівського ліцею ім. М. Павлика Богдан Фокшей і вчителька Розто­ківського ліцею Мирослава Пастух. Василь Гостюк розповів про історичний шлях музею М. Павлика.

Програма конференції, крім доповідей та виступів, містила пізнавальну, мистецько-культурну й екскурсійну частину.

16 вересня була краєзнавча експедиція „Стежками Михайла Павлика“, яка розпочалась біля пам’ятника М. Павлику і охопила всі місця, пов’язані з його іменем. Гуртківці творчої групи „Гуцульщина“ Косівської філії Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді під керівництвом завідувача відділом Юрія Ласитчука та методиста центру Володимира Козьменчука разом з учасниками святкування поклали квіти до пам’ятника М. Павлика, відвідали музейну експедицію М. Павлика, оглянули виставку творчих робіт учнів Косівської школи мистецтв, ювілейну виставку „Мисли­тель, письменник, гуманіст“ в Косів­ській центральній міській бібліотеці, провели літературні читання. Закінчилась експедиція відвідуванням обійстя родини М. Павлика, де зараз проживає його племінник Богдан Бович, екскурсією до сірководневого джерела на скелі Зіняків верх, де любив бувати М. Павлик.