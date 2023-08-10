На честь героя Михайла Матюшенка

КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання „Герой України“ з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ полковникові Михайлу Матюшенку з Бучі. На жаль, посмертно…

М. Матюшенко був військовим льотчиком, очільником „Привидів Києва“. Він мужньо захищав українське небо від окупантів, був відданий своїй справі та Україні. Орден за військового льотчика отримали його дружина та донька.

Під Аркою свободи українського народу у столиці пропонують встановити монумент „Привид Києва“, на честь героїчних льотчиків, котрі захищали Київ у перші найважчі місяці великого наступу росіян на столицю України.

Проєкт монументу створила Оксана Сарапій. Вона пропонує встановити 15-метрового білого із позолотою монумента льотчика-архангела, який механічними крилами захищає маленьку дівчинку, яка простягає пілоту аркуш з написом „Мій янгол“. На спині „Примари Києва“ – літак та 40 зірок, які за леґендою мають символізувати кількість збитих літаків ворога. Автори скульптури зазначають, що скульптура має бути висотою 15 метрів, щоб її було видно з висоти пташиного польоту.

Арка дружби народів – скульптурна композиція на території Хрещатого парку, поблизу Европейської площі, встановлена у 1982 році до 60-річчя створення СРСР. Композиційно монумент складався з трьох елементів: арки з титану, бронзового пам’ятника двом робітникам та скульптурної композиції з ґраніту, що зображує сцену Переяславської ради.

Київрада ухвалила рішення щодо перейменування Арки дружби народів. Під нею вже демонтували бронзову скульптуру двох робітників, а скульптурна композиція з ґраніту, що зображує сцену Переяславської ради має бути перенесена.