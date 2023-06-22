На „Рамштайні“ схвалили рішення щодо F-16

РАМШТАЙН. – 15 червня коаліція західних країн-союзників України схвалила початок навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Це довгоочікуване рішення „Рамштайну“, яке передує безпосередній передачі Києву цих бойових літаків. Останні півроку саме отримання західної авіяції було головною темою переговорів Києва із західними союзниками. Але, здавалося, це нагальне питання ніяк не може зрушити з місця.

Українське військове командування наголошувало, що західні винищувачі потрібні ЗСУ не лише для підтримки військ на полі бою, але і для протиповітряного захисту тилових областей від російських ракет і бомб.

На початку червня Президент Володимир Зеленський оголосив про попередню домовленість створити „коаліцію винищувачів“. Остаточні аспекти цього рішення узгодили на „Рамштайні“ 15 червня, заявив Міністер оборони Олексій Резніков. Очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США „дали добро“ на навчання українських пілотів на американських винищувачах.

Навчання українців на F-16 відбуватиметься хвилями і може тривати до півроку.

Напередодні засідання „Рамштайну“ 15 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що тренування українських пілотів у деяких країнах альянсу вже відбувається.

Данія і Нідерлянди фактично очолюють „коаліцію винищувачів“ для України.

Попередньо відомо, що буде створений спеціяльний навчальний центр у Східній Европі. Прискорені курси з опанування F-16 можуть зайняти від двох до чотирьох місяців.

Раніше командування Повітряних сил України повідомляло, що двоє досвідчених українських льотчиків вже пройшли „пробне тестування“ в США і отримали „позитивний висновок“. Пріоритет надається молодим льотчикам з гарним рівнем англійської мови. Навчання будуть проходити не лише пілоти, а й інженери та офіцери бойового управління.

В Україні на бойове чергування західні винищувачі стануть наприкінці цього року – восени чи взимку.