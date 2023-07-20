На монументі буде Тризуб

КИЇВ. – 13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита монумента „Батьківщина-мати“ у Києві. Передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб.

Монумент „Батьківщина-мати“, споруджений в 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Европі, і нині унікальна скульптура робить свій морально-псилогічний внесок у боротьбі за свободу й незалежність.