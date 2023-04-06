На кордоні затримують „ухилянтів“

КИЇВ. – Співробітники Державної прикордонної служби щодоби затримують близько 20 осіб за спробу незаконно перетнути кордон. На початку повномаштабного вторгнення таких порушників було 60-70 осіб щодня. Зараз десь 20 осіб за добу намагаються використати підроблені документи, а також слідують через „зелену ділянку“ кордону, тобто поза межами пропуску, намагаючись пішки перетнути лінію державного кордону.

Під заборону виїзду за кордон державних службовців підпадають керівники та їхні заступники різних рівнів, народні депутати, депутати місцевих рад, судді, прокурори і особи, які заброньовані за державними органами на період дії воєнного стану. Водночас є винятки. Зокрема, за кордон можуть виїхати державні службовці у випадку потреби лікування або смерті родичів, які перебувають за кордоном.

У січні уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службові відрядження. Від початку року прикордонники не пропустили через кордон понад 350 держслужбовців, які не мали підстав для виїзду за межі України.