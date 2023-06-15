На захист українців у США

ВАШІНҐТОН. – У Конґресі США зареєстрували законопроект, який дозволяє українцям, що мають „гуманітарний пароль“, залишитися у США на постійне проживання отримати так звану „зелену карту“ – дозвіл на постійне проживання. Дата реєстрації 7 червня 2023 року. Наразі документ направлений в юридичний комітет Палати представників, в його описі вказано, що він має на меті „забезпечити вреґулювання статусу громадян України та для інших цілей“. Один з ініціяторів законопроєкту – конґресмен-демократ від штату Ілиной Майк Квіґлі – написав, що нове законодавство допоможе українцям, які шукають порятунку від російської аґресії, отримати стабільність та зробити внесок у свої громади у США.

М. Квіґлі подав законопроєкт разом з представниками-демократами Біллом Кітінґом та Марсі Каптур, а також республіканцем Браяном Фіцпатріком. „Законопроєкт Ukrainian Adjust-ment Act (Акт про адаптацію українців) базується на нашій роботі з допомоги українським біженцям. Ці люди покинули свої домівки та сім’ї в надії зберегти свою свободу. Їм потрібна наша підтримка та можливість почати будувати нове життя тут, в Америці“, – сказав М. Квіґлі.

Навесні минулого року після повномаштабного вторгнення Росії в Україну адміністрація Президента Джо Байдена впровадила програму „Єдність заради України“ (Uniting for Ukraine, U4U), яка надала можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам тимчасово проживати та працювати у США.

За офіційними даними, з лютого 2022 року до США в’їхало понад 271 тис. українців. З них понад 117 тис. були прийняті саме за програмою „Єдність заради України“. Понад 200 тис. американців виступили спонзорами українців за програмою U4U.

Близько 150 тис. українців прибули до США поза програмою, зокрема, отримавши тимчасовий захист TPS або перетнули кордон США та Мексики ще до запуску програми минулого квітня. Тривалість програми U4U – два роки, її термін спливає у квітні наступного року. Тимчасовий захист TPS спливає у жовтні вже цього року. Якщо ці програми не продовжать, багатьом українцям може загрожувати депортація.

Президент Джо Байден має повноваження продовжити терміни U4U та TPS шляхом односторонніх виконавчих дій. Але відсутність законодавчого статусу зробить біженців уразливими, коли до влади прийде інший президент.

Запропонований законопроєкт, якщо його ухвалять і підпише президент, надасть тим українцям, які приїхали з квітня 2022 року та хто має захист у США ще з 2014 року, можливість отримати статус постійного жителя США, кажуть законодавці.

Представниця демократів М. Каптур закликала колеґ у Конґресі підтримати новий законопроєкт, щоб він пройшов ухвалення у Палаті представників і Сенаті, і швидше опинився на столі президента для його підписання.