На захист ненароджених немовлят

ВАШІНҐТОН. – 20 січня зібралися борці проти абортів з усіх штатів на щорічний Марш за життя – перший відтоді, як консервативна більшість у Верховному суді поклала край федеральному конституційному праву на проведення аборту. У ході взяло участь православне духовенство, зокрема Української православної церкви США, яке очолював Архиєпископ Даниїл Зелінський.

Цьогорічний марш знаменує собою поворот у боротьбі проти права на аборт: головна мета опонентів – скасувати рішення суду була досягнута, половина штатів заборонила або обмежила доступ до абортів у більшості випадків. Але противники абортів стверджують, що їхня робота не закінчена, оскільки вони прагнуть просунути законодавство, яке обмежує аборти на рівні штатів і на федеральному рівні, включаючи встановлення мінімального федерального стандарту на цю процедуру. Генеральний прокурор штату Місісі­пі Лінн Фітч сказала, що їхня справа залишається крихкою і амбітною доти, поки не зміниться середовище для матерів і дітей.

Учасники маршу вказували на політичні та економічні проблеми, які перешкоджають подальшому обмеженню абортів.