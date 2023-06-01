На виставці – українське військо

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 23 травня, у день, коли радянськими спецслужбами у 1938 році був убитий український військовий та політичний діяч, командир Січових стрільців, командант УВО, засновник та голова ОУН Євген Коновалець, українці вшановують День героїв. Саме цього дня в обласному краєзнавчому музеї презентували тематичну виставку „Воїни. Історія українського війська“ від Українського інституту національної пам’яті.

Старший науковий співробітник відділу історії Сергій Мілютін розповів про історію створення та військові традиції українського війська від часів давньої Русі до наших днів.

Виставка ознайомлює з особливостями одностроїв та зброї, які були характерні для різних історичних епох та формацій українського війська. Організатори виставки спробували показати шлях, який пройшли війська України від Русі до сьогодення.

Учасники сучасної російсько-української війни на світлинах представляють Збройні сили України.