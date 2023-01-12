Дуже тяжко сьогодні‚ на тлі сирен тривоги і ракетних вибухів над українськими містами‚ спокійно розмовляти з росіянами. Навіть з так званими „хорошими“‚ навіть з розумними й освіченими, навіть з безкомпромісними антипутінцями…

Російський професор Андрій Зубов належить до усіх цих трьох категорій і користується великим авторитетом не лише в наукових колах – його публічні лекції з історії філософії‚ світових релігій‚ релігійних ідей збирають масові авдиторії слухачів різного віку‚ небайдужих до духовного життя людства. Як і личить ученому-гуманістові з европейським ім’ям‚ професор А. Зубов у 2014-му засудив загарбання путінською Росією українського Криму‚ хоч добре знав‚ що кремлівський режим йому цього не подарує. Так і сталося: популярного історика-ерудита і чесну людину за вірність своїм переконанням звільнили з катедри філософії Московс­ького державного інституту міжнародних взаємин і з водночас – з посади генерального дирек­тора наукового Центру „Церква і міжнародні стосунки“.

Певна річ‚ фахівець такого рівня не залишиться без праці: проф. А. Зубов прийняв запрошення від Масарикового університету в Чехії‚ але при цьому також дуже активно співпрацює з багатьма незалежними телеканалами у Східній і Центральній Европі‚ зокрема і з українськими. Зайве й підкреслювати‚ що його участь у різних програмах робить їх особливо цікавими і цінними.

Авторкою однієї з таких програм „Фабрики новин“ у YouTube стала нещодавно‚ 15 грудня‚ Наталія Влащенко‚ відома українська телеведуча‚ журналістка і також кольоритна‚ нівроку‚ особистість‚ хоч‚ як любив казати один письменник‚ вельми і вельми неоднозначна. Вже з одного того‚ що вона себе називає не Наталкою і не Наталією‚ а Наташею‚ можна щось зрозуміти. До війни працювала на телеканалі „Україна-24“ олігарха Рината Ахметова і на такому ж просійському „ZiK“. Дуже радо‚ на обурення свідомого українства‚ залучала до розмов таких антигероїв‚ як колишній радник Януковича Андрій Портнов чи авантюрист Воло­ди­мир Гарбузюк‚ котрий видавав себе за генерала Рубана і в 2018-му був заарештований при спробі вивезти зброю з окупованого Донбасу.

До Революції гідности вела свої програми виключно російською мовою‚ після – зробила ласку рідній‚ українській‚ хоч вона в неї‚ м’яко кажучи‚ не бездоганна. Але тут більше важить спонукана війною внутрішня еволюція‚ відмова від загравання з росіянством‚ бажання – повірмо‚ що щире – бодай живим словом послужити українській правді і українській перемозі.

Телебесіда Наташі Влащенко з професором А. Зубовим стосувалася вкрай актуальних тем: за яких обставин Росія опинилася в руках каґебіста Путіна‚ розпадеться вона чи ні на низку менших держав‚ хто‚ чия саме банда‚ у випадку загального хаосу‚ заволодіє Москвою. Тобто йшлося про щось покищо темне-невидне‚ що змушувало видатного історика стати на ту мить оракулом і припустити логічний‚ на його думку‚ розвиток подій.

Цитуємо: „Якщо Росія розпадеться на двадцять окремих держав‚ то кожна з них буде такою самою‚ якою є Росія. І Україна буде такою ж державою‚ бо комуністична свідомість – хоч вас вона виявилася у формі олігархату – нікуди не поділася“.

Так‚ Наташа справді – людина не безталанна і не байдужа до України: на цих професорських словах її обличчя видало крайню внутрішню напругу. Вона розуміє і відчуває те‚ чого‚ на жаль‚ не розуміє і не відчуває проф. А. Зубов‚ – що Україна‚ за всієї її проблемности‚ ніколи не була‚ не є і не буде такою‚ як Росія.

Журналістка рішуче змінює тему‚ і дальше загострення неминуче: мова – про російський телеканал „Дождь“.

Нагадаю нашим читачам історію „Дождя“. До серпня 2022 року канал працював у Москві і вважався‚ в порівняні з прокремлівськими‚ ліберальним‚ опозиційним. Владі це було навіть вигідно: ось вам доказ демократичности Росії. Однак‚ після 24 лютого‚ „Дождь“ не зміг оминати тему війни‚ Путінові це не сподобалося‚ п’ять місяців тому канал був змушений залишити Москву‚ відновивши свої програми у Латвії. І тут „в усій красі“ виявилася його псевдоопозиційність. 1 грудня телеведучий „Дождя“ Олек­сій Коростельов звернувся до своєї авдиторії з таким дивним – але чи ж дивним? – закликом: „Якщо вам щось відомо про те‚ як відбувається мобілізація‚ як мобілізовані служать на фронті і відсилаються на передову‚ і ви хочете розповісти про проблеми в російській армії‚ присилайте нам повідомлення. Маємо надію‚ що багатьом військовим зможемо допомогти – наприклад‚ з оснащенням або просто з елементарними зручностями“. Така ось сердечна турбота про російське військо‚ котре вже десять місяців поспіль знищує українські міста і села‚ вбиває мирних людей і дітей.

Балтійські країни дуже добре здають собі справу з російського вторгнення в Україну‚ добре знають‚ що вони – на черзі. Тому відповідна реак­ція латвійської влади не забарилася: від „Дождя“ відібрали ліцензію на мов­лення в цій країні. Не помогло навіть те‚ що О. Коростельова звільнили з „Дождя“ і вибачилися за його заклик. Втім‚ тут же другою ногою ступили у те саме болото: засновниця каналу і його генеральний директор Наталія Синдєєва ще відвертіше‚ ніж Коростельов‚ забідкалася про „наших хлопчиків‚ які воюють“. Отакі „опозиціонери“!

У темі „Дождя“ і в його ганебній поведінці досвідчена Наталя Вла­щенко добачила значно ширший контекст і‚ користуючись спілкуванням з непересічним росіянином‚ схотіла почути його відповідь на ці запитання: „Чому російська еліта – культурні‚ інтелектуальні‚ творчої середовища – досі не визначилася‚ по якому боці сьогоднішньої барикади вона перебуває? Як „Дождь“ сміє навчати латвійців стандартів демократії і водночас говорити про „наших хлопчиків‚ які воюють?“.

Відповідь А. Зубова: „А чиї ж вони‚ ці хлопчики? Вони наші!“.

Наталія не стримала емоцій: „Вони – окупанти‚ вбивці‚ мародери!“.

„Так‚ але разом з цим вони – наші. Не Путінові! Я їх не віддам Путінові!“.

Не беруся судити видатного вченого за ці слова. Можливо‚ він‚ глибокий знавець релігій‚ і повинен бачити в людині‚ навіть у вбивцеві‚ в мародері‚ жертву обставин‚ якій належить‚ попри все і всупереч усьому‚ простягнути руку допомоги. Однак‚ і дальша його мова потекла якось криво-косо. Професор покликався на Еріха-Марію Ремарка і його роман „Час жити і час вмирати“: мовляв‚ письменник-антифашист також називає „своїми хлопчиками“ гітлерівських убивць і мародерів‚ вбачає в них жертв нацистської пропаґанди‚ тому не може їм не співчувати‚ не може зректися їх.

Залишімо в стороні роман і долю його головного героя Ернста Гребера‚ німецького вояка на Східному фронті. Тут‚ як і в інших творах Ремарка‚ всі наголоси людяні‚ загальнолюдські: юнак любить людей‚ але змушений стріляти у них‚ любить дівчину‚ але змушений покинути її‚ любить життя‚ але мусить загинути.

Не про художній твір чекалося від професора-історика. Але якщо він уже заторкнув паралелі з Німеччи­ною‚ то це мало б послужити не виправданню „наших хлопчиків“‚ а тверезій оцінці історичних умов і обставин. Різні були ці два фашизми. У тому‚ що не переміг німецький‚ є величезна заслуга самих німців. Вже не кажемо про декілька десятків замахів німецьких офіцерів на Гітлера і про нуль замахів росіян на Сталіна. Але згадаймо про геніяльного і чесного Гейзенберґа‚ котрий не дав здійснитися Гітлеровій мрії про атомну бомбу. І порівняймо поведінку не менш геніяльних у фізиці російських „наших хлопчиків“‚ Ігоря Кур­чатова і Андрія Сахарова‚ котрі не спали дні і ночі‚ щоб подарувати таку бомбу Сталінові.

Нині профессор А. Зубов говорить про „наших хлопчиків“ як про щось виняткове‚ тимчасове. Як про жертви путінської пропаґанди. Це неправ­­да. Не віддасте їх Путінові? Це вони не віддадуть Вам Путіна! Ці „хлочики“ і є справжньою Росією.

Представ­ляють її кожне покоління. Є генетичними носіями її інстинкту завойовництва і ненависти до інших народів. Це вони вчинили більшовицький переворот і громадянську війну‚ голодомори‚ сибірські табори і безконечні криваві репресії. Неправ­да‚ що Путін їх створив: російська маса не може обійтися без того чи іншого путіна‚ без царів‚ ленінів і сталінів‚ виразників її волі і сваволі. Путінові залишається лише говорити те‚ що цей лихий московитський недонарод хоче від нього чути.

І поки „харошіє русскіє“ цього не зрозуміють і не почнуть шукати радикальних ліків для свого тяжко‚ хронічно хворого суспільства‚ зміна диктатора в Кремлі нічого не дасть. Після чергової політично-демократичної відлиги їхні „хлопчики“ знов і знов плюндруватимуть українську землю і вбиватимуть українців лише за те‚ що вони українці.