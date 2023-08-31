Наше життя є політичним

Слово „політика“ походить від грецького слова „поліс“, що означає „місто“. Політика стосувалася б справ міста в найширшому її маштабі. Оскільки греки правили містами-державами, цей термін фактично застосовується до країн або держав. Оскільки людина в сучасному структурованому суспільстві є невід’ємною частиною якогось міста чи держави, майже все в її житті можна вважати політичним.

Колишній Спікер Палати представників Конґресу США Тип О’Ніл придумав фразу „вся політика є місцевою“. В українців таке ж відчуття, що сорочка ближча ніж кожух. У будь-якому випадку, політика означає все, що зачіпає людину, її родину, дім, громаду.

Отже, у спорті вболівальник – це політична істота. Твердження про те, що в спорті не повинно бути політики, є одним із найбільш безглуздих, але всюдисущих тверджень, які все використовують неправильно. Олімпіяда – яскравий приклад. Сьогодні я вболіваю за США чи Україну. Незалежно від того, я завжди вболіваю проти Росії чи російських спортсменів в американському спорті, тому що я народився і виріс у Ню-Йорку.

Чому це тема сьогодні? Тому що відповідне розуміння потрібне для того, щоби прийняти, що політика переважно кон’юнктурна, а то і аморальна. Тому що прем’єр-міністра Індії Моді нещодавно вшанували у Вашінґтоні формальною державною візитою. Державна візита – це велика справа. Дано не кожному.

Моді популярний в Індії, де проживає 1.3 млрд людей. У США багато іміґрантів з Індії. Це одна з вагомих причин для державної візити – зробити мільярд людей нашими союзниками. Все ж Моді – автократ, шовініст і вбивця. Він без розбору вбиває людей, особливо тих, хто сповідує іслям. Індія також торгує російським газом і не підтримує американську політику. Фактично, ця державна візита є “подарунком за погану поведінку.”

Кілька років тому я їздив до Болгарії, щоб відвідати тамтешню українську громаду. Одним із найяскравіших моментів була моя розмова з непомітним болгарином, юристом. Коли він дізнався, що я з Америки, то запропонував трохи філософського гумору. Він заявив, що Болгарія, вступивши в НАТО, тепер є союзником США. Однак у минулому, зазначив він, болгари були приєднані до Римської імперії, Османської імперії, Райху нацистської Німеччини і, нарешті, Радянської імперії. Ці імперії більше не існують, зазначив він, тому нам, американцям, краще бути обережними. Ми обидва засміялися.

Болгарія – це не виняток. Правда, але щойно у грудні 2022 вона почала допомагати Україні у війні.

Слово „політика“ змушує згадувати дивних друзів. Можливо, більше тривоги викликає Угорщина за прем’єра Орбана. У сучасній історії Угорщина завжди була на неправильному боці – у Першій світовій війні, у Другій світовій війні. Угорщина є членом НАТО. Проте Орбан виглядає ближчим до Володимира Путіна, ніж до США. Через правила міжнародного організаційного управління Угор-щина, незначна країна за населенням, могутністю та загальними можливостями, має вирішальний голос щодо майбутнього України.

Нещодавно польський парлямент проголосував за неминучий вступ України до НАТО. Можна задатися питанням, що дві фактично майже ворогуючі сторони, такі як Болгарія та Угорщина, роблять у НАТО? А також чому надається вбивцю державна візита до Білому Домі?

Має бути певна відповідальність. Можна підтримувати, нав’язувати дружні зв’язки, але тоді можна також вимагати і відповідної поведінки.