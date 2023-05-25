НАТО визнала злочини Росії геноцидом

БРЮСЕЛЬ. – Парляментська асамблея НАТО визнала злочини Російської федерації проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ – рашизмом.

Про це повідомив голова української делеґації Єгор Чернєв.

Парляментська асамблея НАТО також закликала уряди країн-членів відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО. Є. Чернєв зазначив, що в тексті деклярації йдеться про підтримку міжнародного трибуналу, допомогу Україні до перемоги і після неї, засудження ідеології рашизму, відновлення територіяльної цілісности, а також про санкції, репарації та „план Маршалла“.