Народні депутати приховують статки

КИЇВ. – 5 вересня Верховна Рада повернула обов’язкове деклярування статків державних посадовців. До останнього фінальна редакція була невизначеною: у парляменті точилися дискусії про те, чи варто робити реєстр деклярацій публічним, як і було до повномаштабної війни. Шанс відкрити реєстр був перед самим голосуванням у залі парляменту, однак відповідна поправка до закону набрала лише 199 голосів при необхідних 226.

12 вересня Президент України Володимир Зеленський заветував ухвалений Верховною Радою закон, у якому були обмеження електронного деклярування. Він заявив: „Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють: деклярації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко“.