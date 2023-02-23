Найкращі спальники – з Кропивницького

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Швейне підприємство, яке спеціялізується на туристичному спорядженні, розробило спальні системи для військових.

Спальник отримав схвалення командування Сухопут­них військ Збройних сил України. Він легкий і має менший об’єм, ніж звичайний, тож ідеально підходить для фронту. Пошиття профінансував столичний благодійний фонд „Рій“, який проводив відбір пропозицій моделей для сухопутних військ.

Спальник кропивничан обрали як найкращий. Менеджер зі збуту швейного підприємства Воло­димир Волошин розповів: „Спальник тестували в польових умовах. Відгуки – схвальні. Собівартість системи для спання – 5.5 тис. грн. Та вироби не продають, а передають захисникам безплатно. Одна спальна система майструється протягом робочого дня.

„Ми дуже хочемо перемоги і прагнемо хоч якийсь внесок зробити, тому стараємося, – говорить керівниця відділу розробок швейного підприємства Валентина Медяник.

Кропивничани вже пошили 400 спальників, ще плянують зробити близько сотні. А далі перейдуть до демісезонних спальників для українських захисників.