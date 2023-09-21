Найдавніша Лавра України

Жидичинський монастир Святи­теля Миколая Чудотворця – чоловіча православна обитель у селі Жидичин Волинської области – вперше згадується в Іпатіївському літописі 1227 року у зв’язку з приїздом князя Данила Романовича (Данила Галиць­кого). Належить до Волинської єпархії ПЦУ.

Про те ж, що монастир у Жидичині існував вже у 975 році, є свідчення в одній із редакцій василіянських хронік. Згідно з ними, настоятель монастиря Анект дарує книгу – ймовірно Євангеліє – церкві в Жидичині. Існування на Волині православного монастиря ще до офіційного Хре­щення Руси пояснюється діяльністю на цих теренах Моравської єпархії, якою колись керували просвітителі слов’ян Кирило та Мефодій. Межі єпархії проходили по руслу річки Стир, на якій розташована Жиди­чинська обитель.

1335 року монастир набув статуту архимандриї – важливого в суспільстві чоловічого монастиря. У 1491 році вперше згадується як Лавра (принагідно: Києво-Печер­ський монастир отримав цей статус у 1598 р, Почаївський – у 1833 р., Святогір­ський – у 2004 р.). На замовлення архимандрита Іони в Жиди­чині переписувалось Євангеліє (збереглося). На його форзаці надпис: „Архи­мандриту Лаври Жиди­чин­ської“. Зазначене дає підстави стверджувати, що обитель є найдавнішою українською Лаврою і впродовж усього часу існування ніколи не перебувала в підпорядкуванні російської церкви.

Віднедавна працівники Центру туристської інформації та паломництва (офіційно його відкрито 25 серпня 2019 року) організовують для всіх охочих цікаві та пізнавальні екскурсії. Керівниця Центру доцентка катедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету Юлія Дащук зауважує: „Під дахом Центру трудиться команда, яка видає книжки про історію села, продукує сувенірну продукцію, видає ідеї для культурних акцій, проводить екскурсії. Місія центру не менш амбітна, як і сам проєкт „Відкриваємо древній Жидичин цілому світу“.

З появою центру зросла цікавість туриста до місцевості загалом. Поряд – Скит, давньоруське городище Скудельничі, недалеко – будинок культури, який волонтери „Жиди­чин-центру“ у співпраці з монастирем мріють трансформувати в сучасний культурний простір на честь засновника Волинської цимбальної школи Романа Скіри, що родом з Жидичина.

Особливе зацікавлення екскурсантів викликає монастирська усипальниця в підземеллі Миколаївського храму, віднайдена у лютому 2020 року.

Ігор Винниченко – директор Інституту досліджень діяспори