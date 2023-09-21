Найдавніша Лавра України

Жидичинський монастир Святителя Миколая Чудотворця – чоловіча православна обитель у селі Жидичин Волинської области – вперше згадується в Іпатіївському літописі 1227 року у зв’язку з приїздом князя Данила Романовича (Данила Галицького). Належить до Волинської єпархії ПЦУ.
Про те ж, що монастир у Жидичині існував вже у 975 році, є свідчення в одній із редакцій василіянських хронік. Згідно з ними, настоятель монастиря Анект дарує книгу – ймовірно Євангеліє – церкві в Жидичині. Існування на Волині православного монастиря ще до офіційного Хрещення Руси пояснюється діяльністю на цих теренах Моравської єпархії, якою колись керували просвітителі слов’ян Кирило та Мефодій. Межі єпархії проходили по руслу річки Стир, на якій розташована Жидичинська обитель.
1335 року монастир набув статуту архимандриї – важливого в суспільстві чоловічого монастиря. У 1491 році вперше згадується як Лавра (принагідно: Києво-Печерський монастир отримав цей статус у 1598 р, Почаївський – у 1833 р., Святогірський – у 2004 р.). На замовлення архимандрита Іони в Жидичині переписувалось Євангеліє (збереглося). На його форзаці надпис: „Архимандриту Лаври Жидичинської“. Зазначене дає підстави стверджувати, що обитель є найдавнішою українською Лаврою і впродовж усього часу існування ніколи не перебувала в підпорядкуванні російської церкви.
Віднедавна працівники Центру туристської інформації та паломництва (офіційно його відкрито 25 серпня 2019 року) організовують для всіх охочих цікаві та пізнавальні екскурсії. Керівниця Центру доцентка катедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету Юлія Дащук зауважує: „Під дахом Центру трудиться команда, яка видає книжки про історію села, продукує сувенірну продукцію, видає ідеї для культурних акцій, проводить екскурсії. Місія центру не менш амбітна, як і сам проєкт „Відкриваємо древній Жидичин цілому світу“.
З появою центру зросла цікавість туриста до місцевості загалом. Поряд – Скит, давньоруське городище Скудельничі, недалеко – будинок культури, який волонтери „Жидичин-центру“ у співпраці з монастирем мріють трансформувати в сучасний культурний простір на честь засновника Волинської цимбальної школи Романа Скіри, що родом з Жидичина.
Особливе зацікавлення екскурсантів викликає монастирська усипальниця в підземеллі Миколаївського храму, віднайдена у лютому 2020 року.
Ігор Винниченко – директор Інституту досліджень діяспори