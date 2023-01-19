Нагородили українську кіноакторку

ПАЛМ СПРІНҐЗ, Каліфорнія. – Виконавиця головної ролі у стрічці Марини Ер Горбач „Клондайк“ Оксана Черкашина отримала нагороду на Міжнародному кінофестивалі у Палм Спрінґз у категорії „Найкраща жіноча роля у міжнародному фільмі“ за ролю Ірки. Фільм „Клондайк“ представляла режисер. „Було багато запитань про Україну та роботу над стрічкою, але справжньою несподіванкою стало те, як сильно фільм зачепив глядачів спогадами про досвід еміґрації, депортації, вимушеного переселення і попри все – бажанням жити“, – зауважила Марина Ер Горбач.

Кінофестиваль у Палм-Спрінґз є одним із найзнаковіших у світі і щороку у січні відзначає найкращі міжнародні фільми. „Клондайк“ буде повторно показано на Sundance Film Festival у програмі знакових фільмів останніх років.