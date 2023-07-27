Нагородили переможців конкурсу

У Національному університеті „Острозька академія“ 6 липня відбулося нагородження переможців Х Всеукраїнського конкурсу для студентської та учнівської молоді „Улас Самчук на культурному фронті сучасної російсько-української війни і вручення ґранту Фонду ім. Дарії Муцак-Ковальської та Михайла Ковальського. Ці події вже стали традиційними, адже саме вони щороку збирають талановиту молодь із різних куточків України, яка докладає максимум зусиль для зміцнення культури в умовах сучасної війни.

„Люди, які заснували фонд, напевно знали, що ці кошти сторицею повернуться передусім українській державі, нашій Острозькій академії завдяки вашій активності. Можливо у майбутньому, ви самі заснуєте такий фонд і обов’язково допоможете комусь зі студентів здійснити свої мрії. Використайте ці премії для свого особистісного зростання“, – зазначила проректор з навчально-виховної роботи, доктор психологічних наук, професор Руслана Каламаж.

Всеукраїнський конкурс проводиться з ініціятиви та за підтримки сім’ї Соколиків, представників української діяспори у Канаді і єдиних розпорядників спадщини Уласа Самчука. Оксана та світлої пам’яті Ярослав Соколики були ініціяторами встановлення пам’ятника видатному українському письменнику-публіцисту до його 100-річчя, відкриття музею Уласа Самчука в Рівному, а також надали Національному університету „Острозька академія“ права на перевидання його творів для широкого кола читачів в Україні.

Цьогоріч переможцями конкурсу стали Вікторія Савенко, Ілля Пявчук, Єлизавета Поліщук, Софія Королюк, Ганна Дорощук, Олександра Коцюк, Максим Кучанський, а заохочувальну премію отримали Каріна Кириченко та Роман Новіков.

Крім нагородження переможців конкурсу, студентам вручили ґрант Фонду ім. Д. Муцак-Ковальської та М. Ковальського. Він став можливим завдяки підтримці сім’ї Муцак-Ковальських і призначений для підтримки студентів Острозької академії у навчально-науковій діяльності.

За словами Р. Каламаж, завдяки цим ґрантам, які вже отримали протягом 11 років понад 150 студентів Острозької академії, молодь має можливість розвивати свої здібності та здійснювати творчі проєкти. Це стало неабияким стимулом для студентів, щоб краще вчитися, досліджувати нові актуальні теми своєї спеціялізації та активно взаємодіяти з громадою. Ґранти отримали Анастасія Бобко, Богдан Заєць, Іванна Грищенко, Артур Краснопір, Альона Пиліпака, Діана Барнаткевич, Маргарита Якуб, Юрій Штокалюк, Тетяна Ящук, Валерія Корнійчук.