Нагорода українському народові

ААХЕН, Німеччина. – 14 травня у німецькому місті Аахен відбулося вручення Міжнародної премії ім. Карла Великого, яку присуджено українському народові за внесок у зміцнення европейської єдности та захист свободи на Европейському континенті.

Від імені українців премію отримав Президент Володимир Зеленсь-кий. „Мільйони людей, які борються й працюють заради наших цінностей і свободи, заради нашої вільної Европи – всі українці, кожен із наших героїв заслуговують на те, щоб стояти тут і отримати цю нагороду“, – наголосив він.

Президент України закликав підтримувати зброєю українських воїнів, які захищають Европу, й долучатися до здійснення пунктів української формули миру.

Урочиста церемонія вручення премії відбулася в ратуші міста Аахен. На церемонії були присутні представники органів Европейського союзу, зокрема Президент Европейського парляменту Роберта Мецола, Президент Европейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Канцлер Німеччини Олаф Шольц, посли низки европейських країн та США, члени урядів та представники депутатського корпусу, представники церков та релігійних організацій.

Як зазначила мер Аахена Сибіла Койпен, на церемонію були запрошені лавреати премії ім. Карла Великого попередніх років, зокрема колишній Президент Европейського парляменту Мартін Шульц, Президент Литви у 2009-2019 роках Даля Ґрібаускайтє, а також лавреатка Нобелівської премії миру, українська правозахисниця Олександра Матвійчук.

Президент В. Зеленський у виступі зауважив, що в цих стінах українська мова ніколи не звучала з вуст нагородженого. „Відтепер, коли Україна повертається до свого рідного европейського дому, я вірю, що українська мова звучатиме тут неодноразово – на знак визнання особливого внеску в европейську єдність“, – сказав він.

Відзначення українського народу премією ім. Карла Великого Прем’єр-міністер Польщі Матеуш Моравець-кий назвав одним із символічних прикладів інтеґрації України у европейську родину.

Міжнародна премія ім. Карла Великого названа на честь засновника Франкської імперії та фактичного засновника Священної Римської імперії, який керував державою саме з Аахена. Нагорода присуджується щорічно з 1950 року німецьким містом Аахен людям, які зробили великий внесок у досягнення европейських ідеалів. Першим лавреатом премії став засновник Пан’европей-ського руху Ріхард Ніколас Куденгофе-Калерґі.

Рішення про нагородження Пре-зидента України Володимира Зелен-ського та всього українського народу Міжнародною премією імені Карла Великого було ухвалено наприкінці 2022 року.