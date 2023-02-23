Нагорода від українських козаків

КИЇВ. – 17 лютого гетьман Об’єднаного козацтва України, генерал козацтва Валентин Соколовський і голова громадських об’єднань „Холодноярська Січ” та „Козацька територіяльна оборона України”, генерал-лейтенант Анатолій Василенко нагородили відзнакою „Козацька слава” I ступеня Міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок і голову Европарляменту Роберту Мецолу. Нагороди були передані через Посольство Федеративної Республіки Німеччини (Надзвичайний і Повноважний Посол в Україні Анка Фельдгузен).

Таким чином „Об’єднане козацтво України” за поданням Ради старшин „Холодноярської Січі” відзначило ефективні зусилля Мецоли і Бербок у справі зміцнення обороноздатности України, ефективну діяльність по згуртуванню країн Европи в наданні Україні військової і гуманітарної допомоги.