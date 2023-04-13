Навчаються за спільною з американцями програмою

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) запроваджує новий курс із продуктової інженерії. Навчальну програму до цього курсу розробили американські та українські експерти в рамках спільного проєкту „Підприємницький університет“ від міністерств цифрової трансформації, освіти і науки, молоді та спорту, Офісу розвитку підприємництва та експорту, Українського фонду „Конкурентоспроможна економіка України“ та ІТ-компанії Genesis.

Пілотний курс із продуктової інженерії для початку читатиметься у шести провідних технічних університетах України. Проректор ЦНТУ з наукової роботи, проф. Олександр Левченко розповів, що їхній навчальний заклад до впровадження проєкту долучився через досвід роботи в іншому проєкті Аґентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні – „Децентралізація приносить кращі результати та ефективність“.

Коли стало відомо, що USAID допомагає готувати новий американсько-український навчальний курс для українських інженерів з спеціяльностей, пов’язаних із автоматизацією та енерґетикою, ЦНТУ, який давно й успішно готує фахівців за цими напрямками, подав заявку на участь у проєкті. Після конкурсного анкетування навчальний заклад став одним з обраних для впровадження курсу „Hardware Product Engineering“.

Перевага нового курсу полягає у тому, що студенти отримуватимуть знання за програмою, підготовленою провідними фахівцями на основі сучасних англомовних джерел інформації найкращих університетів світу.

Весною 2023 року курс із продуктової інженерії читатиметься як пілотний, а з наступного навчаль­ного року як повноцінна вибіркова дисципліна для студентів двох провідних спеціяльностей.