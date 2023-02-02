Місто прийняло біженців

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – Міський голова Бережан Ростислав Бортник привіз жителям Горохівської громади, що на Миколаївщині, гуманітарну допомогу. Люди, які постраждали від війни, особливо самотні та хворі були вдячні бережанцям за продуктові набори в нелегкий час. Також бережанці постійно допомагають військовим. У День соборности України, благодійний фонд „Покрова“ разом з артистами показав чудовий концерт „Сила народу“. Було зібрано 45 тис. грн на безпілотники. На концерт приїхав народний депутат України Іван Чайківський, який також склав щедру пожертву на добру справу.

У Бережанах продовжують проживати переселенці, які рятувалися від війни.

Тетяна приїхала з Луганської области із трьома онуками. Наймен­шій Меланії тільки 4 рочки. Бабуся зі сльозами розповідає, що кожна хвилина могла бути трагічною. Оку­панти знищили їхнє село Невське. Школа зруйнована, як і рідна домівка, де проживали всією родиною.

У Бережанах біженці отримали гарні кімнати, теплий одяг та взуття, щодня мають безкоштовне харчування. Меланія відвідує дитячий садочок і тут у неї вже є перші друзі.

Громадська організація „Усмішка дитини“ принесла подарунки цій родині та привітала Меланію з днем народження.