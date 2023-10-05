Міністри закордонних справ зустрілися у Києві

КИЇВ. – 2 жовтня відбулось у виїзне засідання міністрів закордонних справ держав – членів Европейського союзу, в якому взяв участь Президент України Володимир Зеленський. Він обговорив з очільниками зовнішньополітичних відомств актуальні питання підтримки України під час війни, інтеґрації до ЕС, здійснення Формули миру та створення міжнародного трибуналу для покарання за злочин аґресії РФ проти України.

Високий представник ЕС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що в ЕС продовжують захоплюватися героїчною боротьбою України та українського народу за свою свободу, проти російської аґресії. „Ви можете бути впевнені в нашій рішучості бути поруч з Україною стільки, скільки це буде потрібно“, – сказав Ж. Боррель.