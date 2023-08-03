Міністер Ткаченко про відставку

КИЇВ. – Тепер уже колишній Міністер культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав обставини, які склалися навколо його відставки, „ідеальним штормом“. В одному місці зійшлися кілька суперечливих, з точки зору критиків міністра, подій: виділення півмільярда гривень на добудову музею Голодомору, публікація серіялів, які перемогли на конкурсі на державне фінансування, початок заміни радянського герба на тризуб на „Батьківщині-матері“. І це все на тлі суспільної дискусії про те, на що варто і на що не варто витрачати гроші платників податків під час великої війни, більше того – під час кривавих боїв українського наступу.

Позиція самого міністра – мовляв, нам потрібні і музеї, і дрони, – почута не була.

Закінчилося все під акомпаньямент явного незадоволення роботою міністра з боку президента. Детальні аналізи зробленого (і незробленого) Олександром Ткаченком на посаді, напевно, з’являться уже в найближчому майбутньому.