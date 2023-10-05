Міжрелігійна молитва пам’яті у Бабиному Яру

КИЇВ. – 29 вересня у День пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру на території Національного історико-меморіяльного заповідника „Бабин Яр“ відбулася спільна міжрелігійна молитва пам’яті.
Вже третій рік поспіль Світовий конґрес українців (СКУ) спільно з Українським інститутом національної пам’яті та Національним історико-меморіяльним заповідником „Бабин Яр“ віддає шану жертвам Бабиного Яру, проводячи спільну міжрелігійну молитву пам’яті.
Захід відбувся за участю Головного рабина України Моше Реувена Асмана, Архиєпископа Православної церкви України, секретаря Київської митрополії ПЦУ, намісника Свято-Михайлівського монастиря Агапіта (Гуменюка), Єпископа Київсько-Житомирської Римсько-католицької церкви в Україні Віталія Кривицького, Єпископа Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркоса Оганесяна, протоєрея Української греко-католицької церкви, керівника Департаменту зовнішніх зв’язків УГКЦ в Україні Олекси Петріва.
Також на заході були виконувач обов’язків Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, перший заступник голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Войтанович, директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук, очільниця Національного історико-меморіяльного заповідника „Бабин Яр“ Роза Тапанова.
Духовні лідери звернулися з словами про пам’ять та молитвою, вшанували пам’ять жертв хвилиною мовчання та поклали до пам’ятника „Менора“ символічні камінці за єврейською традицією й запалили лампадки.