Міжрелігійна молитва пам’яті у Бабиному Яру

КИЇВ. – 29 вересня у День пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру на території Національного історико-меморіяльного заповідника „Бабин Яр“ відбулася спільна міжрелігійна молитва пам’яті.

Вже третій рік поспіль Світовий конґрес українців (СКУ) спільно з Українським інститутом національної пам’яті та Національним історико-меморіяльним заповідником „Бабин Яр“ віддає шану жертвам Бабиного Яру, проводячи спільну міжрелігійну молитву пам’яті.

Захід відбувся за участю Головного рабина України Моше Реувена Асма­на, Архиєпископа Православної церкви України, секретаря Київської митрополії ПЦУ, намісника Свято-Михайлівського монастиря Агапіта (Гуменюка), Єпископа Київсько-Житомирської Римсько-католицької церкви в Україні Віталія Кривиць­кого, Єпископа Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркоса Оганесяна, протоєрея Української греко-католицької церкви, керівника Департаменту зовнішніх зв’язків УГКЦ в Україні Олекси Петріва.

Також на заході були виконувач обов’язків Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, перший заступник голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Войтанович, директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук, очільниця Національного історико-меморіяльного заповідника „Бабин Яр“ Роза Тапанова.

Духовні лідери звернулися з словами про пам’ять та молитвою, вшанували пам’ять жертв хвилиною мовчання та поклали до пам’ятника „Менора“ символічні камінці за єврейською традицією й запалили лампадки.