Міжнародний літературний конкурс „Ми після 24 лютого”

17 лютого жюрі Міжна­род­ного літературного конкурсу „Ми після 24 лютого”, що проходив у Польщі, в складі Богуміли Бердиховської, Олі Гнатюк, Аґнєшки-Любомири Пьот­ровської, Адама Поморського та Мацея Войтишка визначило переможців. Оголошуючи список найкращих, вони зазначили, що минає рік від моменту брутального нападу Росії на Україну, але не минають людські драми та живе надія на закінчення війни.

Організований польським авторським товариством ZAiKS (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS) та Фондом „Карта Центр” (організація громадської корисности) літературний конкурс зібрав чимало цінних свідчень свідків війни, їхнього особистого досвіду, який вони втілили в художніх творах.

Загалом було надіслано 1,089 робіт, написаних у відповідь на російську аґресію проти України, зокрема 670 робіт українською мовою, 284 – польською, 103 – російською, 18 – англійською, 14 – білоруською. Усі твори будуть доступні в архіві „Карта Центру”.

Першу нагороду конкурсу отримала Наталія Торжевська за твір „Теодорів Клондайк”. Серед переможців і журналіст з Черкас Назарій Вівчарик за оповідання „Розмови в гаражі”. Він з допомогою черкаського підприємця та громадського діяча, лідера команди „eKreative“ Віктора Євпака придбав і відправив 26 лютого для земляків на фронті квадракоптера.