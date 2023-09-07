Міжнародна конференція „Україна-Литва“

Друга міжнародна науково-практична конференція „Україна – Литва: історичні, мовно-культурні та туристські паралелі“ відбулась в литовському містечку Анікщяй. Захід, ініційований структурами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Центр балтистики і катедра країнознавства та туризму) та Інститутом досліджень діяспори (ІДД), литовські науковці запропонували, зважаючи на важливість тематики та її малодослідженість, зробити реґулярним. Тож відтепер раз на два роки конференція відбуватиметься – почергово – у Литві та в Україні. Прове­дення ж цьогорічного заходу (його організували Інститут литовської літератури та фолкльору та КНУ ім. Т. Шевченка) уможливила підтримка Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки.

Учасників заходу привітали ректор КНУ проф. Володимир Бугров, Надзвичайний та Повноваж­ний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас, членкиня Комітету освіти і науки Сейму ЛР, Голова Комісії громади литовців світу Даля Асанавічютє, директорка Інституту литовської літератури та фольклору проф. Аушра Мартішютє-Лінартєнє, провідна спеціялістка відділу закордонних литовців Міністерства освіти, науки та спорту ЛР Дайва Жємгулєнє, голова Громади литовців України Даля Макарова, голова Громади українців Вільнюса Наталія Шертвітєнє та почесний консул Анікщяйського краю в Україні Вірґініюс Строля.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді литовських науковців А. Марті­шютє-Лінартєнє та наукової співробітниці Національної бібліотеки України ім. В. Вернад­ського Н. Бон­дар.

Одним із підсумків конференції стала пропозиція литовських науковців щодо спільного – з українськими колеґами – створення інтерактивної мапи та мобільного застосунку „Місця пам’яти на мапі Вели­кого Князівства Литовського“, важливість яких самоочевидна (зокрема, для освітніх закладів обох країн). Також чимало учасників заходу висловили бажання стати авторами гасел у створюваному енциклопедичному довіднику „Литовці в Україні“.

Усі учасники конференції відзначили високий рівень її організації та проведення (до цього „доклали руки“ співробітниці Інституту литовської літератури та фолкльору Аґнє Балзайтє та Соната Котрина) та завважили її цікаву і насичену „культурну“ складову, зокрема, відвідання меморіяльних музеїв А. Баранаускаса та А. Вєнуоліса-Жукаускаса, Центру української книги в Литві, а також екскурсію старовинною частиною Вільнюсу.

Ігор Винниченко,

директор Інституту досліджень діяспори