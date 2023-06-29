Міжнародна конференція з відновлення України

ЛОНДОН. – На Міжнародній конференції URC23 (Ukraine Reform Conference), яка 21-22 червня відбулася у Лондоні, Україна представила оцінки потреб та першочергові пляни повоєнного відновлення і стратегії довгострокового реформування й модернізації.

Форум став продовженням циклу заходів, започаткованих у Лондоні у 2017 році, зокрема, Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2022) в Лугано, на якій вперше представили Плян відновлення України. У заході беруть участь понад 1,000 осіб із 61 країни.

“Започаткована як міжнародний захід високого рівня для дискусій щодо проґресу реформ, нині Конференція стала головною міжнародною плятформою для обговорення підтримки відновлення та відбудови України після російської аґресії та величезного маштабу пошкоджень і втрат, завданих країні внаслідок російського вторгнення. Сприян­ня швидкому відновленню та довгостроковій відбудові задля процвітання України є важливим компонентом для справедливого і тривалого миру”, – йдеться в матеріялах URC23.

Відкрили конференцію Прем’єр-міністер Великої Британії Ріші Сунак і Президент України Володимир Зеленський (онлайн).

В. Зеленський подякував прем’єр-міністрові Великобританії за підримку і звернувся до учасників конференції: „Захищаючи Україну, ми захищаємо свободу, а коли ми збудуємо Україну, ми збудуємо свободу. Країна, реґіон, континент, світ…

Це ґльобальне завдання. Я хочу подякувати вам. І, звичайно, я дякую Швайцарії, Німеччині, Франції, Італії – кожній країні, де ми погоджували ключові принципи щодо відновлення. На цій конференції маємо переходити від бачення до угод, а від угод – до реальних проєктів“.

Він зазначив, що в Лондоні присутня українська делеґація, яка представить конкретні речі, які ми пропонуємо зробити разом.

„Я ж окреслю п’ять напрямів, у яких ми почали створювати основи для миру.

Перше – потенціял єдності. Друге – потенціял стабільності. Третє – потенціял зростання. Четверте – потенціял безпеки. І п’яте, надзвичайно важливе, – це потенціял демократії“, – сказав В. Зеленський. Він також конкретизував кожен із п’яти пунктів.

Наприкінці промови президент України запросив учасників заходу до Києва.

У межах першої сесії обговорено значення приватного сектору для мобілізації інвестицій, необхідних для відновлення України за принципом build back better (запропонована 2021 року ініціятива “Побудова кращого світу”). Окремо приділено увагу ролі урядів та міжнародних фінансових організацій як локомотивів інвестицій і просуванню URC2023 як інструмента підтримки невідкладних потреб відновлення України.

Окремі сесії присвячено викликам, пов’язаним із маштабами відбудови, формуванню основи для тривалого відновлення, економічній прозорости та реформам для економічного зростання, інвестиціям для відновлення людського капіталу, відбудові енерґетичного сектору, інвестиційним можливостям та механізмам зменшення ризиків для моблізації приватного фінансування.

За оцінками Світового банку, на швидке відновлення України у 2023 році потрібно принаймні 14.1 млрд дол. США. Після російського теракту на Каховській ГЕС невідкладні потреби зросли. Загалом же для відбудови зруйнованого ворогом Україні впродовж найближчого десятиліття знадобиться щонайменше 411 млрд дол. Зараз урядовці й вітчизняні та закордонні експерти працюють над точною оцінкою заподіяних аґресором збитків.