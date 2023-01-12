КИЇВ. – Музей Івана Гончара відкрив виставку „Українське Різдво“ на підтримку ЗСУ.

Сім розділів, сім онлайн-експозицій про головне зимове свято охоплюють різні сторінки історії, відкриваючи добре відоме й дещо незнане про справжнє українське Різдво. Серед основних тем, які розкриває проєкт: звучання Різдва, різдвяний простір, дохристиянські вірування українців та українок, основні різдвяні страви та як Різдво пережило заборони Радян­ського союзу.

Перегляд проєкту безоплатний, а умовну вартість організатори просять перерахувати на підтримку армії та відновлення України.

Онлайн-проєкт невдовзі буде також доступний англійською мовою, аби розділити світло Українського Різдва з усім світом. Переглянути виставку можна в Інтернеті:

„army.honchar.org.ua/rizdvo“