Музей української діяспори готує новий проєкт

КИЇВ. – Музей української діяспори повідомив про створення Віртуального музею української діяспори. Відповідну угоду було підписано між Міжнародним благодійним фондом світових українців „Діяспора“ (Charitable Foundation „Diaspora“) та Українським культурним фондом (УКФ). За підтримки УКФ буде розроблено вебплятформу для розміщення оцифрованої колекції Музею української діяспори та його українських і міжнародних партнерів, висвітлення сторінок історії та культурних надбань світового українства, діяльности українських інституцій світу та видатних особистостей українського походження, публікації наукових розвідок на теми діяспори.

На першому етапі у віртуальному музеї будуть розміщені оцифровані експонати з колекції Музею української діяспори та Осередку української культури та освіти (Ванкувер, Канада), зокрема, архівні матеріяли перших українських поселенців у Канаді, останнього Президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка та видатного дириґента й композитора Олександра Кошиця, а також документи та мистецькі твори династії Кричевських, Олекси Булавицького, Людмили Морозової, українських австралійських художників та інші.

„Ми ставимо на меті створити і поступово наповнювати віртуальний ресурс, який об’єднає діяспорні колекції кількох музейних та архівних інституцій. Наразі ми активно співпрацюємо з Осе-редком української культури та освіти та УВАН. Запрошуємо до співпраці й інші українські та закордонні організації“, – розповіла шеф-редактор-ка проєкту, директорка Музею української діяспори Оксана Підсуха.