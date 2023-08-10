„Мрія“ стала на захист рідної землі

Серед багатьох добровольчих об’єднань громадян, які стали на захист рідних міст і селищ країни після 24 лютого 2022 року є Добровольче формування територіяльної громади Києва „Мрія“ (ДФТГ„Мрія“) — воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які від початку повномаштабної аґресії Російської федерації проти України беруть участь у підготовці та виконанні завдань територіяльної оборони.

7 березня 2022 року на зборах ініціятивна група жителів столиці ухвалила рішення утворити добровольче формування „Мрія“. До його складу ввійшли окремі судді Конституційного суду України, Верховного суду, Вищого антикорупційного суду України, апеляційних та місцевих судів, державні службовці апаратів зазначених судів, народні депутати України, інші добровольці з числа громадян України.

Наказом Командувача Сил територіяльної оборони Збройних сил України (ЗСУ) від 8 березня 2022 року командиром „Мрії“ було призначено Сергія Саса, котрий затвердив структуру підрозділу. В перші місяці „Мрія“ забезпечувала, зокрема, охорону й оборону об’єктів критичної інфраструктури, цілодобове чергування на Пунктах незламности, несення служби на стаціонарних та мобільних постах візуального спостереження та забезпечення збиття ударних безпілотників противника. Добровольці „Мрії“ захопили та передали ЗСУ чимало трофейної зброї та техніки.

Основною проблемою для більшости добровольців була відсутність у них військової підготовки. Тому з перших днів діяльности „Мрії“ добровольчий підрозділ почав проводити навчання з основ загальновійськової, вогневої, тактичної, медичної та психологічної підготовки добровольців із залученням іноземних інструкторів, а згодом і на базі Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, навчального центру професійної підготовки сил муніципальної безпеки Київської міської військової адміністрації, Навчального центру підготовки до спеціяльних дій Міжнародного центру Національної ґвардії України, а також Сил спеціяльних операцій ЗСУ.

На осінь 2022 року російський аґресор почав застосовувати новий спосіб завдання шкоди Україні іранськими апаратами „Шахед“. Після першої атаки по Києву командування поклало захист повітряного простору нашої столиці на вогневі групи „Мрії“ та поставило задачу з розроблення і виготовлення зенітних турелей для встановлення наявних кулеметів на визначені вогневі позиції по місту.

Добровольці „Мрії“ протягом надавали допомогу в ремонті та відновленні стрілецької зброї, сприяли виготовленню боєприпасів для безпілотників, які в подальшому були передані для оборони міста-фортеці Бахмут.

Добровольці „Мрії“ в складі п’яти мобільних груп надали допомогу жертвам катувань, насильства, рідним та близьким загиблих осіб у написанні заяв про вчинення російськими військовими злочинів. Складено понад 1,700 заяв про вчинення воєнних злочинів щодо мешканців Києва, Київської та Чернігівської областей, які направлено до Офісу генерального прокурора та інших правоохоронних органів.

Центр стратегічного аналізу „Мрії“ підготував й поширив серед закордонних ЗМІ, політичних і громадських кіл фотоінформації про руйнування цивільних об’єктів у Києві та про воєнні злочини у Бучі.

Відділ правового забезпечення „Мрії“ надає безоплатні юридичні консультації членам сімей добровольців, які загинули або зникли безвісти внаслідок аґресії РФ проти України; проводить забезпечення судового захисту членів формування.

Майже 200 добровольців „Мрії“ мобілізовано до лав ЗСУ на фронт. 20 березня 2022 року внаслідок вибуху ворожої ракети в Києві загинуло 5 та отримали травми різного ступеню тяжкості 13 добровольців „Мрії“, які були залучені до виконання бойових завдань 72-ої бриґади ЗСУ.

Війна триває і кожен громадянин, незалежно від свого політичного чи соціяльного статусу, може, як це демонструють своєю патріотичною діяльністю члени „Мрії“, може долучитися до спільної всенародної боротьби з ненависним московським окупантом.