Москалі підірвали греблю Каховської ГЕС

НОВА КАХОВКА, Херсонська область. – Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування греблі Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні „Південь“ підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Росія почала звинувачувати Україну в підриві Каховської ГЕС. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, Київ намагається позбавити окупований Крим води на тлі, як він стверджує „наступальних дій, які захлинаються“.

„Москалі підірвали греблю Каховс-ької ГЕС, – підтвердила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. – Наразі уточнюється маштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується. ГЕС підірвали окупанти“.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС. Так він відреаґував на звинувачення Кремля у причетності до руйнування гідроелектростанції: „Вони захлинаються від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом, тому зараз вигадують різні нісенітниці. які не мають ніякого підтвердження. По-перше, ГЕС, на жаль, була повністю під контролею російських окупантів. Нам було відомо, що у вересні-жовтні були зроблені так звані „закладки“. Саме зараз вони вирішили їх використати для того, щоб запобігти нашому контрнаступу. Ми до цього не маємо жодного стосунку, щоб там у Кремлі не розповідали“.

Через підрив ГЕС повністю або частково затоплені сім населених пунктів та мікрорайон Херсона. Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. На правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тис. людей. Вже організована евакуація жителів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва.

Ситуація з підривом російськими військами дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області і спуском води з Каховського водосховища не позначиться на водопостачанні Києва. Водопостачання столиці здійснюється з Десни, Дніпра та артезіянських свердловин.