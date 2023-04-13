Москалі відрізали голови полоненим

Минулого тижня в інтернеті з’явилися два відеофільми з обезголовленням українських захисників. Перше відео було опубліковане на проросійському каналі у соцмережах 8 квітня. Воно було навмисно зняте „ваґнерівцями“ і показує два обезголовлені тіла українських військових, які лежать на землі поруч з пошкодженим військовим автомобілем. У обох мертвих військових також відтяті руки. Російські джерела стверджують, що відео було зняте поблизу Бахмута.

Друге відео, яке з’явилося в Твіттері і навмисно сильно розмите, ймовірно, було записане влітку, з огляду на кількість рослинности в кадрі. На опублікованому волонтером Ігорем Лаченковим відео люди у військовій формі з білими стрічками в однострої російських окупантів жорстоко страчують ще живого українця, який перебуває в полоні, відрізаючи йому голову живцем. При цьому один із них веде переговори по рації й віддає накази своєму товаришеві, який орудує ножем.

У кінця відео окупанти показали голову полоненого на камеру і заявили, що голову треба надіслати командиру закатованого українця. На записі видно, як присутній на місці шокуючого вбивства російський військовий демонструє на камеру бронежилет страченого українського полоненого.

На військових армії Росії є позначка у вигляді білої пов’язки. Один з них притискає українського бійця до землі та ножем перерізає йому шию. Потім відтинає голову і показує тому, хто знімає.

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна заявила, що метою оприлюднення відео з відрізанням голови українському військовому є залякування.

Президент Володимир Зеленський заявив, що відео страти українського воїна, якому відрізали голову, має бачити весь світ. Він наголосив, що страта українського полоненого – це не випадковість і не епізод, адже так було вже раніше, так було в Бучі, тисячі разів.