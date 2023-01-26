Молодь Росії чинить опір

19 січня російські силовики звітували про нові арешти юних „рейкових партизанів“ – цього разу в Бурятії та Чувашії. 18 січня в столиці Бурятії Улан-Уде трьох молодих людей затримано за підозрою в підпалі транспортної інфраструктури Східньо-Сибірської залізниці з метою підриву економічної безпеки та обороноздатности Росії.

17-річний Данило С., 18-річний Костянтин К. та 19-річний Євген Г. влаштували 13 та 16 січня два підпали релейних шаф самопальними горючими речовинами, що спричинило затримку руху вантажних потягів на 40 хвилин. Загальна сума збитків оцінюється в 350 тис. рублів. При обшуку у них вилучили цвяходер, пляшку з-під розчинника та запальничку. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

18 січня у Чувашії виявлено, що 18-річний Артем Бегоян 6 грудня 2022 року разом зі спільником спробував підпалити релейну та батарейну шафи на перегоні Алатир-Світлотехніка. 8 грудня вони хотіли зробити те саме на станції Алатир, а 13 грудня Бегоян з двома іншими спільниками повернувся на перегін і все ж таки влаштував підпал. Бегояна взято під варту, йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

На початку листопада в Уфі заарештовано чотирьох місцевих студентів за серію підпалів електротехнічного обладнання на залізниці. 18-річні Фаррухжон Зокіров, Мустафа Шахбазов, Емін Садигов та 17-річний Амін Садигов звинувачуються в організації терактів у складі організованої групи. Їм загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі. Вони щонайменше п’ять разів намагалися пошкодити електротехнічне обладнання, виступаючи проти війни в Україні та розраховуючи дестабілізувати роботу органів влади у Башкорто­стані. Студенти підпалили пост секціонування на перегоні Черніковк-Шакша, а на перегоні Дема-Блокпост – пункт управління контактної мережі та чотири релейні шафи. Двоє з чотирьох паліїв були затримані 27 жовтня 2022 року під час спроби підпалити пост секціонування біля головного ходу Куйбишевської залізниці.

Судячи з інформації у відкритому доступі, росіяни, які намагалися вступити до лав ЗСУ, утворюють численнішу категорію, ніж юні „рейкові партизани“. У Росії винесено вже низку вироків добровольцям ЗСУ, що ними не стали. За такими судовими процесами лідирує Брянськ. Декілька росіян, які збиралися воювати в Україні проти окупаційної армії, заарештовано і чекають на суд.

18 січня Брянський обласний суд призначив п’ять років суворого режиму Максиму Тимерхано­ву. Він звинувачений у спробі вступити в український леґіон „Свобода Росії“, сформований у березні минулого року переважно з громадян РФ, які проживали в Україні та колишніх російських військовополонених. Як визнав суд, М. Тімерханов для перетину кордону прибув до селища Біла Берізка Брянської области. Доброволець був з об’ємним наплечником та телефоном, на нього доніс місцевий житель. Після затримання Тимерханов на суді повністю визнав провину.

17 січня Брянський обласний суд засудив до такого ж терміну (п’ять років суворого режиму) мешканця Саратовської области Кирила Білоусова, 2000 року народження, який також нібито хотів вступити до леґіону „Свобода Росії“. Його також затримали у селищі Біла Берізка. Він визнав провину і в останньому слові попросив його суворо не карати.

13 січня Брянський обласний суд дав сім років суворого режиму безробітному жителю Брянська 1993 року народження Іллі Куцеву, який також хотів вступити до леґіону „Свобода Росії“. І.Куцев поїхав до Мінська потягом із братом, який не знав про його наміри. Під час перевірки документів у прикордонному місті Злинка з’ясувалося, що братові Куцева заборонено виїзд із Росії через заборгованість за аліментами. Обидва залишили потяг, брат Куцева повернувся додому, а Ілля, як заявили в суді, „мав намір продовжити шлях до Білорусі для перетину українського кордону, але його затримали співробітники правоохоронних органів“. І.Куцев не визнав провини.

У грудні 2022 року п’ять років суворого режиму у подібній справі отримав у Брянському облсуді 29-річ­ний житель Воткінська Удмуртії Анатолій Синтульський, якому пообі­цяли допомогу у перетині кордону, Синтульського направили в обхід пункту пропуску, але його затримали прикордонники. 17 січня вирок набрав законної сили.

Усього з початку повномаштабної війни в Україні до Брянського обласного суду надійшло шість таких справ.

23 грудня 2022 року Лефортовсь­кий районний суд Москви призначив чотири роки позбавлення волі за звинуваченням у спробі виїхати воювати на боці України 23-річному Максиму Дмитрієнку. Перші два роки Дмит­рієнко проведе у в’язниці, ще два – у колонії. М.Дмитрієнка затримали в Москві, його метою було „вступити до лав збройного формування в Україні, що діє проти Збройних сил РФ“. Згід­но з матеріялами справи, М.Дмит­рієнко звертався як потенційний доброволець до українського посольства в Парижі, але отримав відмову, оскільки „є російським громадянином“. М.Дмитрієнко, отримавши відмову від українського посольства, самостійно купив військове обмундирування та намагався потрапити до України через европейські країни.

14 грудня 2022 року Красноярсь­кий крайовий суд засудив до чотирьох років і восьми місяців суворого режиму 30-річного Сергія Улукшо­нова, який нібито спробував вступити до одного з українських „націоналістичних батальйонів“. Він купив квиток до Мінська і 3 квітня вже був у білоруській столиці. 8 квітня його затримали білоруські прикордонники. Для розгляду справи Улукшонова етапували до Красноярська.

Наприкінці квітня суд у Білгороді заарештував 20-річного жителя Тюменіна ім’я Максим, який вирушив до Білгорода, щоб, за версією слідства, вступити до Міжнародного леґіону тероборони України. Мак­сима затримали, коли він „з речами та сухим пайком“ йшов у Білгороді залізничними коліями у бік українського кордону.

У липні було затверджено поправки до Кримінального кодексу Росії, відповідно до яких перехід на бік противника під час військових дій прирівнюється до державної зради – за це тепер загрожує від 12 до 20 років.

Першою відомою справою за статтею про державну зраду у новому формулюванні стала справа 21-річного москвича Савелія Фролова, якого 30 жовтня затримали на кордоні з Грузією. Прикордонники під час огляду знайшли у його телефоні підписки на антивоєнні канали, листування, в яких він виступав проти війни в Україні, а також повідомлення щодо леґіону „Свобода Росії“. За версією слідства, С.Фролов плянував вступити до леґіону „Свобода Росії“.

13 грудня 2022 року затримано в аеропорту Красноярська за „замах на державну зраду“ жителя Абакана Ігоря Покусіна, який нібито спробував через одну з країн СНД потрапити до України та вступити до ЗСУ.

У серпні справу про спробу вступити до ЗСУ завели на 29-річного ув’язненого Григорія Кузнєцова, який відбуває термін у Адигеї. Він „прилюдно“ говорив про те, що дії Росії в Україні незаконні, а також висловлював бажання піти воювати до леґіону „Свобода Росії“. Донесли на нього його співкамерники. До кінця терміну Г.Кузнєцову залишалося кілька місяців, він сидів за ухилення від відбування покарання.

Переклад з російської мови: „Свобо­да“.