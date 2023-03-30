МОК виступив за повернення росіян та білорусів

Т. Бах назвав умови для спортсменів: росіяни та білоруси зможуть змагатися „в особистій якості“ за умови, що вони „не активно підтримуватимуть війну в Україні“.

МОК рекомендує відновити їх у правах „тільки за умови, що вони можуть бути відкликані на розсуд відповідної міжнародної федерації“. Команди з Росії та Білорусі не зможуть брати участь у змаганнях, буде заборонено змагатися тим спортсменам та персоналу, які підтримують війну, а також спортсменам, які мають контракт із російською та білоруською арміями. Допущені спортсмени повинні відповідати всім вимогам – зокрема антидопінґових правил.

Залишаються в силі спортивні санкції проти Росії та Білорусі як держав – заборона проведення змагань, використання символіки, відвідування заходів.

МОК ухвалить рішення про участь росіян та білорусів в Олімпіяді-2024 у Парижі „у відповідний час, на свій розсуд і без прив’язки до результатів відбіркових змагань“.

Міністер спорту ФРН Ненсі Фезер назвала рішення МОК „ляпасом українським спортсменам“: „Ті, хто дозволяє російському палію війни використовувати міжнародні змагання для своєї пропаґанди, підривають олімпійську ідею миру та взаєморозуміння між народами“.

Міністер спорту України Вадим Гутцайт висловив задоволення у зв’язку з тим, що завдяки зусиллям української влади та громадськости вирішення питання про допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 відкладено. Він зазначив, що рекомендації МОК (зокрема, недопуск росіян та білорусів до командних видів спорту, заборона на використання символіки та музики країн-аґресорів) складені з урахуванням думки української сторони та „стосуються насамперед тих федерацій, які вже вирішили допустити росіян до міжнародних змагань“. „Зараз ми продовжимо працювати в цьому ж напрямку, щоб міжнародні федерації, які ще розглядають це питання, не змінювали своєї позиції. А також докладемо спільних зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени“, – написав В. Гутцайт.

Олімпійський комітет України на початку лютого ухвалив рішення про бойкот паризьких Ігор у разі, якщо до них буде допущено громадян двох країн-аґресорів. Такої ж позиції дотримуються Польща та країни Балтії.

МЗС України, Литви, Латвії, Естонії та Польщі виступили із спільною заявою напередодні засідання виконкому МОК. „Ми хочемо наголосити, що не національність спортсменів визначає їхню роль, а той факт, що вони спонсоруються/підтримуються своїми урядами чи компаніями, які підтримують кремлівський режим, який продовжує свою аґресивну війну проти України, або навіть вони є безпосередньо російськими військовими. Немає жодної причини відходити від режиму виключення для російських та білоруських спортсменів, встановленого МОК більше року тому, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми глибоко переконані, що зараз не час розглядати питання щодо повернення російських та білоруських спортсменів на Олімпій­ські ігри у будь-якому статусі“, – йдеться у заяві.

Проти участи Росії та Білорусі у найближчій Олімпіяді виступає група з 35 країн, включаючи США, Німеччину та Австралію. Президент України Володимир Зеленський 10 лютого взяв участь у засіданні міністрів спорту цих країн, на якому було обговорено міжнародну кампанію за заборону участи росіян та білорусів у паризькій Олімпіаді.