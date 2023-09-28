Можна писати з малої літери

Написання назв „російська федерація“ з малої літери у неофіційних текстах не є відхиленням від норм української мови.

Відповідного висновку після дослідження мовознавців дійшла Національна комісія зі стандартів державної мови.

Комісія, зважаючи на війну, взяла до уваги звернення в соціяльних мережах Віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеґрації тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук про написання назви країни-аґресора з малої букви.

Комісія обговорила це питання на засіданні 15 вересня і, з урахуванням листів від Інституту української мови НАН України, а також Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України, вирішила, що написання назв „російська федерація“, „росія“, „москва“, „московія“, „московське царство“, „російська імперія“, „державна дума рф“ тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови у текстах неофіційного характеру.