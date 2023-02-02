Модифікований дрон від університету

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – На катедрі машинобудування, мехатроніки і робототехніки Централь­ноук­раїнського національного технічного університету в Кропив­ниць­кому 31 січня передали представникам підрозділу, в лавах якого захищає Україну один зі студентів катедри, модернізований дрон.

„Механізм скидання на два заряди спільно з колеґами розробляв наш випускник Олександр Кузьмін, він тривалий час допомагає армії як волонтер, – розповів завідуючий катедрою Андрій Гречка. – Вій­ськові поставили нам трохи інше завдання: зробити механізм на чотири заряди, витримавши обумовлені обмеження на розмір, вагу та балянсування механізму скидання“.

Катедра не вперше співпрацює з О. Кузьміном: у квітні 2020 року, на початку пандемії коронавірусу, катедра разом із ним виготовляла захисні лицеві екрани для медичних працівників.

Щоб виконати замовлення військових, фахівці катедри провели розрахунки технічних характеристик, розробили компактну модель чотиризарядного механізму скидання та новий корпус пристрою.