Мовний бур’ян треба полоти

Вітаю редакцію із 130-літтям безперебійної публікації “Свободи”, що весь час була не лише гідним пресовим органом Українського народного союзу, але й головним носієм правди й освіти для всієї української спільноти за океаном. Своє завдання тепер тижневик продовжує успішно виконувати і, надіймось, що виконуватиме його ще довго.

Окремо вітаю редакцію з розумними редакційними статтями, в які їхній автор вкладає багато праці та розуму. Вони дуже актуальні та повчальні. У них чимало здорового глузду та професійности.

Крім того, дозвольте звернути увагу на чистоту мови газети. Як уважний читач “Свободи”, не можу не помітити, що востаннє не відчувається праці мовного редактора, бо в газеті багато різних покручів, що приходять до нас із засобів масової інформації з України. Там ставлення журналістів до рідного слова дуже недбале. Не беріть їх за зразок у своїй праці. Мовний бур’ян обов’язково треба полоти.

Продовжуйте корисну працю на користь УНСоюзу, нашої всієї спільноти та України.

Разом до Перемоги!

Слава Україні! Героям слава!

З пошаною,

Микола Дупляк

Сиракюзи, Ню-Йорк

Від редакції. Дякуємо колезі Миколі Дупляку за тепле вітання й водночас поділяємо його занепокоєння занечищенням української мови штучними неологізмами. Нам жаль, в штаті редакції тепер немає мовного редактора, але ми намагаємося „виполювати“ чужі слова і терміни. З цього приводу в газеті 2 червня вміщено статтю редактора Левка Хмельковського „Українська мова страждає“. Водночас ми пропонуємо нашим читачам надсилати до редакції виявлені в українських інформаційних джерелах оті прикрі запозичення з інших мов та можливе тлумачення змісту.

Наприклад: донатити – допомагати або жертвувати, саміт – зустріч, модерував – провадив, дислокація – розміщення, омбудсмен – уповноважений, сюрпризи – несподіванки, ретвінув карту – розгорнув або показав мапу, менеджмент – управління, літературний івент – подія, резиґнувати– піти у відставку… Також є чимало незрозумілих скорочень – ІМХО, ЛСР, РДГ, ВАСУ, ЕСПЧ та інші.