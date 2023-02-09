Мобілізація в Україні триває

КИЇВ. – В останні кілька тижнів з’являється щораз більше повідомлень про те, що практично по всій Україні – у великих та малих містах і селах – почали активніше роздавати повістки на вулицях, у громадських місцях та на блокпостах.

Повістки зобов’язують чоловіків з’явитися до центрів комплектації та стати на облік або ж оновити дані про себе. Працівники військових комісаріятів наполягають, що йде плянова мобілізація, а пожвавлення з роздачею повісток пов’язане з формування резерву і прагненням поставити на облік якомога більше чоловіків. Адже про багатьох з них у центрів комплектації просто немає інформації, і вони є необлікованими.

Військове командування також наполягає, що говорити про якісь нові хвилі недоречно.

На хвилю повідомлень щодо посилення мобілізації відреаґував начальник Управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач. За його словами, передусім зараз мобілізують тих, хто може працювати з новими зразками озброєння, які надані західними партнерами. Він сказав: „Ми практично не збільшуємо обсягів мобілізації. Все йде за пляном, тому повістка на облік – це не означає одразу мобілізацію. Потрібно готувати резерви, навіть підняли сільські ради, щоб була готова база даних“. Частково бази даних обліку військовозобов’язаних втратили ще до 2014 року за президентства Януковича.