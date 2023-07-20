Митрополит Епіфаній відвідав Смілу

СМІЛА, Черкаська область. – 16 липня в місто з візитою прибув Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. У Свято-Покровському храмі його зустріли представники місцевої влади, на його честь лунав піднесений козацький спів.

Саме цього дня в головному храмі Сміли, який донедавна був оплотом „русского мира”, віряни, котрі рішуче вийшли з-під юрисдикції Російської православної церкви, уже прославляли Бога рідною українською мовою.

Перехід дався нелегко. На жаль, без силового протистояння не обійшлося. 28 березня минулого року Черкаська єпархія УПЦ Московського патріярхату поклала на ієромонаха Василія обов’язок відмовити парафіян від переходу в ПЦУ. Та люди, коли він на них напосівся, просто виштовхали його з Божого храму.

Тоді священику Миколі Середичу, який пішов назустріч побажанням вірян, УПЦ МП заборонила в священослужінні. Однак життя все розставило на свої місця: о. М. Середича підтримали священики інших парафій, і в січні цього року ті, що розпрощалися з московською церквою і перейшли під юрисдикцію ПЦУ (а це майже всі священики Сміли), були прийняті її Владикою Епіфанієм у його митрополичій резиденції в Києві. Він дав високу оцінку мужності парафіян, котрі разом зі своїми настоятелями проголосували і юридично оформили перехід до ПЦУ. Адже Сміла стала першим містом в Україні, де не поодинокі парафії, а всі разом зробили свій вибір. Митрополит Епіфаній під час теплої зустрічі відгукнувся на запрошення відвідати Смілу. І от ця радісна подія відбулася.

Владика Епіфаній відвідав Смілу вже вдруге: він освячував новозбудовану церкву на честь Різдва святого пророка і хрестителя Іоана. Цього разу в 150-річному історичному храмі – Свято-Покровському соборі – Митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію. Йому співслужили Митрополит Чер-каський і Чигиринський Іоан, архиєпископ Харківський і Ізюмський Афанасій, духівник та почесний настоятель храму протоієрей Петро Дмитрук, чинний настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці протоєрей М. Середич, благочинний Смілянського ставропігійного благочиння ігумен Ахіла (Багрій), місцеве та запрошене духовенство.

Наприкінці богослужіння Митрополит Епіфаній вручив високі церковні нагороди добродіям, а також іменний хрест почесному настоятелю храму протоєрею Петру Дмитруку.

У своєму слові Владика наголосив на важливості події, що сталася у духовному житті Сміли рік тому, коли громада Покровського храму спільно з настоятелем доєдналася до Православної церкви України.

Настоятель храму о. М. Середич висловив вдячність високому гостю за візиту та побажав сили й надалі розбудовувати помісну Українську православну церкву.

Цього ж дня Предстоятель завітав у споруджуваний храм на честь святої мучениці Євгенії. Митрополита Епіфанія радо зустріла громада, настоятель храму і військовий капелян протоєрей Богдан Степчук та народний депутат України Сергій Рудик, який є головним фундатором будівництва цього величного храму.

Митрополит Епіфаній підніс молитви за успішне завершення будівництва Дому Божого та побажав громаді сили довершити цю богоугодну справу.