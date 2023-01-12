Митрополит Епіфаній відвідав дитяче свято

КИЇВ. – Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 19 грудня відвідав дитяче свято з нагоди дня пам’яті святителя Миколая Чудотворця, що відбулося у Київській православної богословської академії спільно з мистецькою аґенцією „Територія А“.

Владика вручив дітям 200 планшетів, придбаних за сприяння Української православної церкви США.

До святкової підтримки дітей з деокупованих територій також долучилися благодійний фонд працівників Укртранснафти „Загартовані серця“ та американська благодійна організація „Help Heroes Of Ukraine“.