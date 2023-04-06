Митрополита УПЦ (МП) узяли під арешт

КИЇВ. – Митрополитові УПЦ (Московського патріярхату) Павлові (Петрові Лебедю) 1 квітня оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Його звинувачують у расовій, національній, реґіональній, релігійній дискримінації та за іншими ознаками, а також за виправдання, визнання правомірною, заперечення війни Росії проти України, вихваляння окупантів.

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід митрополиту Павлу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Він перебуватиме за місцем реєстрації – у своїй розкішній садибі в селі Вороньків Київської області, яку 1 квітня вранці обшукали слідчі СБУ. Сам Павло стверджує, що там немає зв’язку, „там немає на чому спати, немає тепла, світла, немає кружки, ложки“.

Він просив залишити його під арештом в Лаврі, де він нібито мешкає 29 років.

Однак прокурори зазначили, що прописаний він за іншою адресою, а Лавра належить державі.

Суд зобов’язав митрополита носити електронний браслет.

30 березня Кабінет міністрів України визнав недійсним розпорядження уряду часів Віктора Яну­ковича від 11 липня 2013 року про передання об’єктів Києво-Печерської лаври в користування УПЦ (МП).