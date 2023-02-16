Мистців визнали українцями

НЮ-ЙОРК. – 11 лютого один з найбільш відвідуваних музеїв світу Метрополітен у Ню-Йорку змінив підписи трьох відомих художників – Іллі Ріпина, Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі. Тепер біля їхніх робіт вказано – український художник.

Також музей змінив підпис відомої картини французького художника Дега – „Російські танцівниці“ стали „Танцівницями в українському одязі“. Цих змін упродовж тривалого часу добивалися українські мистці, представники музеїв та дипломати. До цієї кампанії долучилися багато людей. Сергій Кислиця, Посол України в ООН, ще кілька років тому відвідуючи Метрополітен, звертав увагу української та американської культурної спільноти на таку кричущу несправедливість, як абсолютну неточність в назві робіт Дега. Проте, танцівниці залишалися російськими. Навесні 2022 року свого Дега перейменувала Лондонська національна ґалерія. Назва „Українські танцівниці“ з’явилася завдяки зусиллям культурологині Маріам Найєм. З проханням змінити підпис Куїнджі до Метрополітен музею неодноразово зверталася Олександра Ковальчук, директорка Одеського художнього музею, де є колекція його картин. Також до інформації про художника додали, що музей Куїнджі у Маріюполі знищила російська ракетна атака. Але роботи з перейменувань художників ще багато, кажуть експерти. У Філядельфійському музеї є картина І. Ріпина, яка була створена у Чугуєві, що на Харківщині. Вона називається „Російський пейзаж“. І поки змінювати цю назву у музеї не хочуть. У американському музеї Зіммерлі понад 70 українських художників були записані як російські. У Смітсонівському музеї таких художників близько 40, у Філядельфій­ському музеї – 20.