Маємо розпочати Всесвітній собор миротворців-прапороносців

Звертаюсь від себе особисто, а також від імені загиблого під Бах­мутом сина Антона, від імені його братів і сестри, родичів і друзів, від імені усіх постраждалих, поранених, загиблих – захисників України, жителів, дітей, їхніх родичів і друзів, від імені усіх миротворців, волонтерів, добровольців з пропозицією-проханням організувати таку миротворчу акцію: в усіх клясах усіх шкіл усі вчителі і всі учні виготовляють картинки, подібні до тих, які додані до цього звернення. На кожному малюнку зображують веселку, голуба миру і прапор однієї з дружніх країн. Це зображення є символом захисту миру від війни. Учні кожної кляси малюють державний прапор однієї країни. Виготовлені малюнки прикріплюють на вікна у школах, удома, а також на вікнах усіх будівель.

Найбільшу захисну силу мають державні прапори дружніх країн світу. Напади чи пошкодження цих прапорів рівнозначні відкритому нападу на ці держави.

Маємо „Народною толокою“ розпочати в Україні Всесвітній собор миротворців-прапороносців.

У випадку розбиття скла від вибуху снарядів пошкоджені прапори, які були наклеєні на цьому склі, фотографуються і є доказом нападу аґресора на держави, прапори яких пошкоджені. Державні прапори країн світу стануть захисними бронежилетами. Пошкодження державних прапорів дружніх країн змусить ці країни надати Україні достатню кількість зброї для захисту, а також направити своїх військових, які можуть користуватися нею. Переда­ча зброї Україні – суверенне рішення кожної держави. Якщо злочини РФ будуть продовжуватися, тоді країни світу визнають її винуватцем початку Третьої світової війни.

Звернення вислав до Департа­менту освіти і науки Київської міської ради. В інтернеті я ознайомився з програмою національно-патріотичного виховання старшоклясників – навчальною програмою „Захист України“. Пропоную розширити цю програму і назвати її „Захисники України“. Захисниками і захисницями України стануть усі освітяни, незалежно від віку, які долучаться до виконання цього звернення.

Ігор Пушкар, пенсіонер,

селище Покотилівка,

Харківська область