21 годину тому
Україна

Матері посадили алею дубів

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У Зарваниці буде пам’ятна алея дубів.

ЗАРВАНИЦЯ, Тернопільська область. – З нагоди Дня матері у Марійському духовному центрі „Зарваниця“ відбулася проща матерів загиблих  воїнів. Митрополит Тернопільсько – Зборівський Василій Семенюк відслужив Літургію і звернувся із зворушливою промовою до матерів героїв. 

Також зі словами вдячности виступив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш: „Дякую вам, що виховали таких відважних хлопців, завдяки жертовності яких ми зберегли Україну. Відвагою ваших синів захоплюється весь світ. Їхній подвиг завжди пам’ятатиме країна“. 

В пам’ять про захисників України матері військових висадили  алею дубів під гаслом „Він вітром тобі шепотітиме, мамо“. Ці рядки взяті з поезії Галини Британ про важку долю мами, яка втратила на війні сина.

Алея буде нагадувати про нескорених воїнів, які віддали найдорожче життя за рідну Україну.

Матері моляться за мир.

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