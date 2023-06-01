Матері посадили алею дубів

ЗАРВАНИЦЯ, Тернопільська область. – З нагоди Дня матері у Марійському духовному центрі „Зарваниця“ відбулася проща матерів загиблих воїнів. Митрополит Тернопільсько – Зборівський Василій Семенюк відслужив Літургію і звернувся із зворушливою промовою до матерів героїв.

Також зі словами вдячности виступив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш: „Дякую вам, що виховали таких відважних хлопців, завдяки жертовності яких ми зберегли Україну. Відвагою ваших синів захоплюється весь світ. Їхній подвиг завжди пам’ятатиме країна“.

В пам’ять про захисників України матері військових висадили алею дубів під гаслом „Він вітром тобі шепотітиме, мамо“. Ці рядки взяті з поезії Галини Британ про важку долю мами, яка втратила на війні сина.

Алея буде нагадувати про нескорених воїнів, які віддали найдорожче життя за рідну Україну.