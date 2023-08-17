Масований ракетний удар по Україні

У ніч проти 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні – обстрілів зазнали вісім реґіонів. Окупанти випустили по території України щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. У результаті атаки росіян є постраждалі і загиблі. Найбільше потерпілих у Львові – 19 поранених. Внаслідок атаки пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких один багатоквартирний, дев’ять приватних будинків, один медичний та один освітній заклад.

Росія атакувала у Луцьку шведський підшипниковий завод SKF, який є найбільшим у світі виробником промислових підшипників. Він має близько 1,100 співробітників в Україні, більшість із яких працюють на заводі в Луцьку.

Вночі 15 серпня російська армія атакувала ракетами Смілу на Черкащині. Окупанти вдарили ракетою по території приватного підприємства, а також поцілили по території медзакладу. У місті пошкоджено водогін, ремонту потребує тепломережа. Без водопостачання залишились близько 12 тис. смілян.

Загалом на Львівщині окупанти пошкодили близько 40 будинків. У Львові зазнали руйнувань 20 будинків. На Львівщині, у селі Ставчани, поруйновано 15 житлових будинків в приватному секторі, з них шість – критично. Також пошкоджено легкові автомобілі. У селі Суховоля уламками від ракет пошкоджено чотири житлових будинки в приватному секторі.

Івано-Франківська область. На території Коломийського району зафіксовано падіння уламків ракет в селі Булелуя по домоволодінню. Пошкоджено дві господарські будівлі та житловий будинок.

Сумщина. Росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 156 вибухів. Ворог бив з мінометів, артилерії, гранатометів. Також з гелікоптера здійснено пуск ракет.

Дніпропетровщина. Під час ранкової масованої атаки захисники збили 7 крилатих ракет.

Запорізька область. За добу ворог завдав 107 ударів по 29 населених пунктах. Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Харківщина. За добу по області одна людина загинуло, 10 поранених.

Луганщина. Артилерійський вогонь противник відкрив по Нев-ському, Діброві та Білогорівці. За добу противник здійснив 139 обстрілів (510 снарядів).

Донеччина. За добу ворогом обстріляні 13 населених пунктів, пошкоджено 6 житлових будинків. Одна людина загинула, чотири поранених.

Херсонщина. За добу по області противник здійснив 71 обстріл (290 снарядів), з них по Херсону – шість обстрілів (28 снарядів). Російські військові поцілили у 28 населених пунктів области.

Одещина. Російські війська у ніч на 14 серпня атакували Одещину трьо-ма хвилями: двома хвилями ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, і вісьмома ракетами типу „Калібр“. Внаслідок збиття ракет, які росіяни спрямували у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено 203 будинки, гуртожиток одного з навчальних закладів, супермаркет. На трьох об’єктах виникли пожежі. Знищено вщент гіпермаркет „Fozzy“. Приміщення відновленню не підлягає.

Хмельницька область. Росія наполегливо намагається знищити авіобазу в Старокостянтинові. З початку повномаштабної війни цей об’єкт Росія атакувала десятками дронів, крилатих і навіть гіперзвукових ракет. Найпотужніша атака на аеродром у Хмельницькій області сталася ввечері 5 серпня і вранці наступного дня. Росія завдала три хвилі ударів, застосувавши безпілотники, ракети „Калібр“ і „Кинджал“. Авіобаза знаходиться фактично в межах міста, за пару кілометрів від центру на східньому березі річки Случ.

Слідчо-оперативні групи Національної поліції фіксують докази воєнних злочинів Росії.