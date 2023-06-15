Марш подяки у час війни

ЧЕРКАСИ. – 9 червня старшоклясники міста відзначили свій випускний день Маршем подяки по головній вулиці Хрещатик. Вони відмовилися від традиційних святкувань і замість цього об’єдналися, щоб провести Марш подяки та висловити свою підтримку Збройним силам України. Цей захід став втіленням їхньої безмежної шани та глибокої поваги до наших військовослужбовців.

Випускники поклали квіти до Меморіяльного комплексу пам’яті учасників АТО, а також до пам’ятника „Борцям за волю України“.

У цей вечір випускники отримали особливе відео-вітання від військових з Бахмуту, Херсонської области та Кремінної, яке стало доказом того, що незважаючи на віддаленість та труднощі, герої на передовій не забувають про молоде покоління, яке стоїть на порозі нового життя.

Випускники шкіл міста виконали музичну композицію, яка стала завершальною нотою в Марші подяки.

В ході взяли участь випускники 34 шкіл міста, де атестати про закінчення школи отримали 1,600 учнів.