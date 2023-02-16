Маніфестація проти участи росіян і білорусів в Олімпіяді

НЮ-ЙОРК. – Українці міста провели на Таймс-сквер цільову маніфестацію проти будь-якої участи росіян і білорусів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Учасники акції мали на меті привернути увагу американської та світової спільноти до неприпустимости участи спортовців з Росії і Білорусі в Олімпіяді навіть під невтральним прапором. Також маніфестанти закликали посилити тиск на Міжнародний олімпійський комітет, який намагається залучити атлетів із країни-терориста до змагань. Генеральне консульство, яке також долучилося до акції, подякувало її організаторам – Артуру Згурову та Ярославу Пономарьову.

Світовий конґрес українців закликав українців у всьому світі провести у своїх країнах низку термінових заходів, спрямованих на недопущення російських і білоруських спортсменів до змагань на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

СКУ закликав Міжнародний олімпійський комітет заборонити участь російських і білоруських спортовців у змаганнях в Олімпіяді.