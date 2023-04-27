Мама з сином – волонтери

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – Бережанка Алла Соколовська стала волонтеркою ще у дитячому віці. І ось уже більше, як 20 років вона допомагає людям за покликом доброго серця. З перших днів повномаштабної війни А. Соколовська разом з міською радою та благодійниками створила у Бережанах волонтерський штаб. Він допомагає переселенцям, які виїхали з окупованих територій та місць активних бойових дій. Завдяки співпраці з гуманітарними організаціями, допомогу отримали тисячі людей. Серед них – батько і п’ятеро дітей, які залишилися без матері, самотні люди з інвалідністю, молода мама з народженою дитинкою.

Волонтери своїми силами перетворили занедбане приміщення у комфортне житло для подружжя біженців старшого віку. У штабі люди отримують продуктові набори, засоби гігієни, теплий одяг, посуд, ковдри, подушки, медикаменти.

А. Соколовська розповідає, що важливо спілкуватися з людьми і допомогти їм вижити. Біженка Оксана з родиною переїхала в Бережани з Лисичанська. Їхня домівка повністю зруйнована, родині немає куди повертатися. Спочатку жінка отримувала у волонтерському центрі допомогу, а тепер її родина приходить сюди, щоб допомагати іншим.

Часом Аллі з волонтерами доводиться працювати навіть вночі, під дощем, без електрики і тепла, але всі вони об’єднані єдиним бажанням – наближенням перемоги своїми добрими справами. Її син Костик також є маленьким волонтером, який завдяки мамі вчиться робити добро для потребуючих дітей.