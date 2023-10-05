Маленька захисниця України

РІВНЕ. – За жертовну посвяту і любов до України, постійну допомогу для ЗСУ, восьмирічна Іринка Васильєва з Рівного отримала подяку від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, нагороду „Знак пошани“ від Міністерства оборони України. Її тато Олександр загинув минулого року, обороняючи від лютого ворога Миколаївщину. Дівчинка з мамою виготовила уже тисячі декоративних віночків, вона продає їх, щоб допомогти татовим побратимам. Іринка уже купила сім автомобілів, тепловізори, планшети для військових.

Маленьку захисницю відзначив Президент України Володимир Зеленський, а Іринка під час зустрічі розповіла йому, що також хоче боронити Україну, як її люблячий батько. Військові змогли здійснити мрію дівчинки, вони пошили і подарували їй іменний військовий однострій із званням найкращого командира та з позивним „Янгол“. Віночки маленької україночки є в США, Канаді, Німеччині. Поляки нагородили її медалею „Серцем з Україною“.

Військові бриґади, де служив батько дівчинки, з пошаною називають її донечкою.

Допомога маленької волонтерки є цінною підтримкою для них на фронті. Солдати передають їй з мамою українські прапори з подяками, грамоти, квіти. У благородних дитячих вчинках бачать продовження жертовної справи її батька-героя.