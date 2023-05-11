Лукашенко захворів на параді

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав. Після паради Лукашенку різко стало погано, і він залишив Москву.

Перед цим співробітники Федеральної служби охорони посадили білоруського диктатора до електромобіля служби безпеки та відвезли до місця покладання вінків.

В останній тиждень Лукашенко серйозно захворів, і всі заходи за його участю було скасовано. Однак самопроголошений президент Білорусі все ж прибув на параду до Москви на особисте прохання Путіна.

Пропаґандисти також повідомляють, що Лукашенку надали бригаду лікарів: „Він скасував усі зустрічі, перебуває під крапельницею“.

Назад до аеропорту у Москві Лукашенка супроводжувала карета швидкої допомоги.